El Club de Isha, al aire desde el 1994, iba más allá del entretenimiento y se enfocaba en labores sociales



El Club de Isha es uno de los programas infantiles más recordados al día de hoy. Se podría decir que era incluso un toque de queda que involucraba no solamente a los más pequeños, sino a toda la familia.

Para muchos, que hoy ya son adultos, “Isha era un ícono”. A través de su animación y enérgicos bailes, se convirtió en la Reina de los Niños. Sus canciones aún dan vida a cumpleaños infantiles y acumulan miles de reproducciones en Youtube, siendo “Salta” la favorita, con más de un millón de visitas.



Para Ysabel Aracena, la mujer que estuvo por años detrás del personaje, “la escena de la televisión infantil actualmente es escasa y los tiempos en los que todos los canales tenían propuestas infantiles, lamentablemente, quedaron atrás”. En una entrevista para elCaribe, comentó las posibles razones detrás de esa decadencia.



“Existen muchas razones para que esto suceda, falta de apoyo, los altos costos e inversión de producción para desarrollar y asumir el reto de producir para los más pequeños, la falta de prioridad y compromiso de las plantas televisoras”, puntualizó.



Al hablar del programa para el que trabajó durante su adolescencia, lo recuerda como una de las etapas más hermosas de su vida, no solo por el hecho de haber llegado a la televisión, sino porque a través de ese proyecto, pudo lograr conectar con las familias dominicanas.



“Fue una producción familiar que entretenía, enseñaba y divertía. Fue un gran compromiso asumido por un gran equipo que daba el 100 por ciento para llevar el mejor de los mensajes de la forma más divertida. Hoy, me ven adultos y se acercan a contarme lo que vivieron junto al programa y lo que significó para ellos”.



El programa iba más allá de la diversión y el entretenimiento. Aracena contó que el equipo siempre se esforzaba por integrarse en campañas sociales que resaltaban valores y todo lo que aportara a la niñez.

“El vernos involucrados en jornadas de vacunación, campañas de los derechos de la niñez, llevar un mensaje de valores y ser parte de todo lo que era importante para los niños, de alguna manera me hizo sentir que fuimos parte importante a nivel social…fuimos grandes aliados de todo aquel que trabajaba en favor de los niños”.



Sin olvidarse del entretenimiento, Isha recordó entre risas que fueron buenos momentos. “En cuanto a la diversión, ¿qué te digo?, era un programa de concursos, canciones, segmentos que durante cuatro horas estaba en vivo en televisión nacional, fueron buenos tiempos…inolvidables”, recordó.



Destacó que el aporte que hacen los programas infantiles a la sociedad, es entretener, divertir, acompañar y enseñar. “Hacer que de manera equilibrada los más pequeños puedan poner en práctica sus habilidades en todos los sentidos”.



Recorrido de Isha y salida de TV



El Club de Isha desde su nacimiento, en Sábado Chiquito de Corporán, canal 9, hasta su salida de la televisión, hizo un recorrido de varios cambios. Primero pasó del canal 9 al canal 4 y en sus dos últimas etapas, habitó el canal 11 y el 5, donde finalmente, termina su ciclo.



Ysabel reveló que fue una decisión muy difícil de tomar por lo que significó para ella la experiencia de trabajar con los niños. “A nivel personal tenía otras prioridades que sentía debía dedicarle más tiempo. Siempre quise salir de la televisión antes que el personaje se desgastara. Fue una decisión muy personal y triste porque dejaba atrás una de las etapas más lindas de mi vida, pero como mujer y persona necesitaba crecer y evolucionar en todos los aspectos y creo que lo logré”, explicó sobre su salida del aire.



Preocupación de los padres



Para los padres, la disminución de producción de contenido infantil regulado es un tema de preocupación, debido a que en busca de alternativas encuentran programas que aunque parezcan, no son para niños.



En el peor de los escenarios los niños pueden llegar a consumir programas nocivos que corrompen su inocencia, que incitan a la violencia, fomentan antivalores o les adelantan las etapas. Entre las reacciones de la sociedad externadas en las redes sociales, sobre publicaciones anteriores de esta serie, resaltan los lamentos por la falta que hacen estos programas y las quejas por lo que se produce actualmente. “Ojalá vuelvan a dar programas así, educativos para los niños”. “Hay que dejar que los niños sean niños”. “Es necesario programas educativos que motiven su curiosidad”. “La Tv está corrompida, en todos los programas quieren promover la homosexualidad”. “El dembow se está robando la inocencia de los niños”, “La televisión dominicana está saturada de contenido para adultos que ni siquiera edifican”. “Es una triste realidad, la TV solo se enfoca en buscar plata y eso solo lo deja hoy en día hablar de homosexualidad o presentar mujeres desnudas en el programa”. “Hace falta contenido educativo, sano, divertido y todos esos exponentes de material limpio y útil para nuestros más pequeños”



Proyectos activos



La llegada del programa Sofía Globitos Superstar, inicia una nueva etapa en producción infantil local, más la nueva versión de Topi Topi, bajo el nombre “Topi Tok”. Sin embargo, hay otros que se mantienen al aire, a puras duras y por el amor con el que se producen, como Vida Kids en el canal 41, conducido por la Tía Nancy, los fines de semana y La Casita de Payamín, en Teleuniverso 29.



Soluciones para la escasez



Para Iamdra Femín “hace falta apoyo de las industrias publicitarias”, y de parte de los padres, “si queremos que la oferta local crezca, tenemos que regalar nuestra audiencia”.



Alan Brito sugiere a los canales “tener la intención de hacer esos programas” y señala “debe haber apoyo económico”.



Robert Luis indica que“para respaldar las producciones educativas, hace falta interés gubernamental”.

Isha dice que urge “encontrar un canal donde un espacio para niños sea prioridad y por supuesto, con apoyo comercial para desarrollarlo”.



En busca de construir la historia de la TV infantil



Víctor Ciprián, quien además de ser un aficionado y experto en televisión para niños, creador de personajes infantiles como el conocido “Científico Loco”, con el que debutó en Sábado Chiquito de Corporán, y que desde hace más de 30 años ha estado de cerca a los proyectos infantiles, busca construir la historia de la televisión para niños desde el 2010, a través del blog “Televisión Infantil Dominicana”, en el que con imágenes y datos, del pasado y del presente, comparte la magia de dar vida a lo que fue y podrían ser otra vez, las producciones dirigidas a la niñez. La idea detrás de cada publicación, es resaltar a todos los que han tenido o tienen que ver con la televisión infantil dominicana