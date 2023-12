San Francisco de Macorís, República Dominicana. – Jumbo abre su primera tienda en San Francisco de Macorís para ofrecer a los francomacorisanos una nueva experiencia de compras, con un amplio surtido innovador y con los precios más bajos y competitivos en productos de calidad mundial.

Además de satisfacer las necesidades de sus clientes, Jumbo San Francisco de Macorís llega generando un importante impacto económico en la zona, con la creación de 300 empleos directos, y contribuyendo con el desarrollo de pequeños y medianos productores regionales, logrando dinamizar la propuesta comercial de la región y de la provincia.

La tienda, ubicada estratégicamente en el centro de la ciudad en la Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández, va a disponer de áreas de comida, un centro comercial y otros servicios que ofrecerán al público de San Francisco una experiencia de compras única, con facilidades para que los clientes realicen sus compras de manera más accesible, con carritos eléctricos para personas con necesidades especiales, entre otras amenidades. Además, ofrece la opción de entrega a domicilio de electrodomésticos, mobiliario y artículos pesados y próximamente tendrá disponible las compras a través de la página web www.jumbo.com.do.

También pone a disposición de sus clientes todas sus categorías abarcando textil, electro, ferretería, belleza, cuidado personal, deporte, juguetes, hogar y alimentación, en la cual ofrecen servicio asistido y atención especializada en las áreas de delicatessen, carnes, pescadería, panadería y repostería, brindando a sus clientes la máxima comodidad. Jumbo San Francisco de Macorís es un espacio comercial donde las familias pueden encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar.

“Desde nuestros inicios, en Jumbo hemos tenido el propósito de ofrecer productos de calidad al mejor precio y de generar un impacto positivo en las comunidades donde nos ubicamos, además trabajamos para incluir productores de la zona, y beneficiamos instituciones de estas comunidades”, comentó Celso Portela, vicepresidente de Operaciones de Centro Cuesta Nacional.

Las marcas propias de Jumbo constituyen una de sus más grandes fortalezas, tanto en el área de alimentos como de no alimentos. Jumbo pone a disposición de sus clientes un amplio portafolio de marcas exclusivas como la marca local Líder, la reconocida marca Food Club, además de otras de importación como Full Circle, That ‘s Smart, Cravin’, Simply Done, entre otras. Todas las marcas propias y exclusivas disponibles en Jumbo ofrecen una excelente relación calidad-precio.

La categoría de textil es otro de los grandes pilares de Jumbo y se caracteriza por generar colecciones de moda de grandes diseñadores dominicanos a precios asequibles para todo público y a la vez promueve el apoyo al talento local. Del mismo modo, cuenta con sus marcas propias Mondino y Creatif que ofrecen en cada temporada piezas a la moda y de calidad, así como marcas de reconocimiento internacional.

La campaña de lanzamiento de Jumbo en San Francisco de Macorís se enfocó en que “Ahora Jumbo es Serie 056”, e incluyó personalidades notorias de la zona, tales como: Nashla Bogaert, Diomary la Mala, José Jhan, Albert Mena, Jackeline Estévez, Adalgisa Pantaleón, entre otros. “En Jumbo nos sentimos orgullosos de ser serie 056, de ofrecer al público francomacorisano las mejores ofertas con la mejor calidad y a la vez, invitarles a que se acerquen, nos conozcan y nos hagan parte de su día a día”, comentó Madelyn Martínez, vicepresidente de Mercadeo y Retail Financiero de CCN.

Como es costumbre de Jumbo, en lugar de realizar un evento de inauguración, se realizó un pequeño acto de bendición la noche anterior a la apertura. Los fondos que normalmente se destinarían a un evento de apertura se utilizaron para dos instituciones de la comunidad francomacorisana que realizan un trabajo importante a favor de la niñez y los envejecientes: la Casa del Pobre Divino Niño Jesús y el Hogar de Ancianos América Esperanza. Este acto va en línea con la visión de Jumbo de que las mejores causas son aquellas que son capaces de unirnos entorno a la solidaridad y al apoyo a quienes más lo necesitan.

Como parte de su propuesta a los clientes, los ejecutivos de la empresa destacaron la importancia de apoyar a la producción local como parte de sus procesos de apertura de tienda. Es por ello que la propuesta de Jumbo incluye varios proveedores de la zona, bajo el programa De Aquí con Corazón, el cual representa la visión de Centro Cuesta Nacional a favor del apoyo al producto local, trabajando de la mano con microempresarios y emprendedores que creen en la calidad de lo que hacen.

La apertura de Jumbo San Francisco de Macorís incluye actualmente proveedores de arroz, quesos, chocolate y café de la zona y continúa en la búsqueda de incluir varios más, con el fin de brindar una oferta de marcas locales, a la vez que se promueve el apoyo a emprendedores y productores de la provincia Duarte.

Jumbo San Francisco de Macorís cuenta con un centro comercial y food court, siendo el espacio comercial más moderno de San Francisco de Macorís, todo en un solo lugar. Las tiendas y servicios que tendrá la plaza incluyen: Hello Art, Vita Salud, La Savonnerie, Egarettes, Mail Boxes, Abatte Peluquería, Rostro Perfecto, Plaine`s, Ego Shoes, Vigui, One Click, Helados Bon, Helados Valentino, Altice, Claro, y cajeros automáticos del Banco Popular, BHD y Banreservas, entre otros.

A partir de ahora los francomacorisanos saben que, si quieren ahorrar, Jumbo es lo máximo para comprar. Toda la familia tiene disponible un espacio con un ambiente cómodo y un amplio surtido para realizar sus compras. Jumbo San Francisco de Macorís está abierto al público de lunes a sábado de 07:00 am a 10:00 pm y los domingos de 08:00 am a 08:00 pm.

Sobre Jumbo

Jumbo es la propuesta de hipermercados del Centro Cuesta Nacional que están diseñados para satisfacer las necesidades, preferencias y gustos de sus clientes. Con espacios que brindan confort y comodidad para asegurar una buena experiencia de compras, Jumbo cuenta con una diferenciación marcada en su espacio, manteniéndose a la vanguardia de las últimas tendencias y asumiendo el liderazgo de surtido a través de la gran variedad de marcas locales e internacionales que ofrece en todo el país. Con su promesa de ¡Lo Máximo!, Jumbo se convierte en la mejor propuesta de valor de calidad, variedad y precios competitivos del mercado.

Sobre Centro Cuesta Nacional

Centro Cuesta Nacional es un grupo empresarial dominicano enfocado en la calidad y la innovación con pasión por mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.