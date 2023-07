La Perversa publica foto llorando y mensajes a su hijo

Email it

Varias publicaciones hechas recientemente por la artista urbana Denisse Michell, popularmente conocida como La Perversa, causan preocupación en redes sociales.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, La Perversa compartió una foto, que posteriormente eliminó, en la que se ve una lagrima rodar por su rostro sin ningún comentario en el que se explique la razón.

En su perfil además compartió un corazón roto.

«Elimina la foto llorando muchacha deja de hacer cosas por impulso , mucha gente se alegra cuando el otro la está pasando mal , deja esa lloradera en privado … recuerda que eres una figura pública», aconsejó una usuaria en Instagram.

Asimismo, también publicó varios mensajes dedicados a su hijo.

«Te amo hijo mío. Como quisiera estar contigo 24/7 pero por lo que estoy luchando por ti no me deja, para darte la vida que te mereces mi amor», compartió la intérprete en sus historias. «Ustedes no saben como yo amo a mi hijo. Esa es mi única debilidad, mi único hombre, mi papi chulo. Te amo Michael».

También La Perversa compartió un video donde aparece con varios momentos con su pequeño.

En términos sentimentales, recientemente se dio a conocer que el novio de La Perversa salió de prisión luego de permanecer 12 años recluido. A través de su historia de Instagram, la intérprete expresó la gran alegría que siente por la liberación de su pareja sentimental.

Se recuerda que la cantante hizo pública su relación en el 2021 y desde entonces ha estado visitándolo en la cárcel.