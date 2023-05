La reacción de Piqué al ver que Shakira expuso a sus hijos en "Acróstico"

Email it

La relación entre Gerard Piqué y Shakira aún no se encuentra en su mejor momento. Si bien, la cantante se mudó a Miami con sus hijos, Milán y Sasha, para dejar su antigua vida atrás, no olvidará tan fácil lo que fue su polémica ruptura con el ex futbolista.

En ese contexto, días atrás, Shakira había anunciado que lanzaría una nueva canción titulada ‘Acróstico’. Antes de su estreno, todas las incógnitas estaban puestas en si sería un tema que contenga indirectas hacia el ex defensor del Barcelona, tal y como lo ha hecho en sus últimas canciones.

Sin embargo, cuando se pudo escuchar por primera vez, sorprendió que en realidad era un emotivo tema dedicado a sus hijos. Cuatro días después, la cantante y compositora colombiana lanzó el video oficial de ‘Acróstico’ y contó con la inesperada participación de los menores.

En ese sentido, muchos comenzaron a preguntarse cómo se había tomado Gerard Piqué que Shakira haya expuesto a los menores públicamente, ya que tiempo atrás, a la artista colombiana le había molestado que el ex futbolista deje que Milán aparezca en uno de los debates de la Kings League.

De esta manera, consultaron sobre la situación a Pilar Mañé, la abogada de Shakira. La letrada reveló a Europa Press que la reacción del ex jugador de la Selección de España habría sido pacífica, ya que por ahora todo «está estupendo».

Además, sostuvo que no cree que la presencia de Milán y Sasha en el video de ‘Acróstico’ genere un nuevo conflicto ya que Shakira ha sabido preservar a los menores en todo momento. Asimismo, la abogada de la cantante sostuvo que desde que se mudó a Miami, su relación con el ex futbolista ha mejorado mucho y que «todo está bien».