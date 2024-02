La reacción del padre de Selena ante el documental de Yolanda Saldívar

Recientemente, salieron a relucir unas declaraciones de Yolanda Saldívar debido a que están en la cuenta regresiva del estreno de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, perteneciente a la cadena Oxygen. Por ello, Abraham Quintanilla, padre de Selena, decidió pronunciarse luego que la asesina de su hija mencionara que va a decir los «secretos» que tenían.

La reacción de Abraham ante el documental refleja su postura firme respecto a proteger la memoria de Selena Quintanilla y controlar su imagen pública. La familia es crítica con producciones no autorizadas sobre Selena en el pasado. En consecuencia, procura mantener un control estricto sobre su legado.

El progenitor de la Reina del Tex-Mex declaró ante TMZ que «deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no se involucran ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma».

Selena y Yolanda Saldívar

Por razones obvias, los parientes cercanos de Selena «no quieren tener absolutamente nada que ver con Yolanda». Además, agregó lo siguiente: «Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca».

«Después de tantos años, creo que es hora de contar la verdadera historia. Mi familia reunió las pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo. Estaba asustada. Estaba atemorizada. Conocía sus secretos. Y creo que la gente merece conocer la verdad».

La docuserie de Yolanda Saldívar y Selena

El material que saldrá a la luz dentro de poco se centra en la relación entre Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, quien fue su amiga y presidenta de su club de fans antes de convertirse en su asesina. La cadena Oxygen promociona la producción como una revelación de secretos y de momentos inéditos sobre la vida y la muerte de la cantante.

El documental está programado para ser estrenado el 17 de febrero, pero Abraham Quintanilla y su familia están decididos a proteger el legado de Selena y asegurarse de que su memoria se mantenga intacta. Además, se espera que sea en marzo de 2025 cuando la asesina quede en libertad.