Las nuevas reglas del Miss Universo no gustan en el país sede del 2023

La organización Reinado de El Salvador, concurso encargado de seleccionar a la representante del país de El Salvador en Miss Universo, anunció la semana pasada los requisitos que deben cumplir las candidatas que desean competir por el título nacional.

Sin embargo, el anuncio de estas nuevas reglas provocó polémica en las redes sociales. Sobretodo por ser El Salvador el país sede de la edición 2023 del certamen.

Dentro de las reglas que Reinado de El Salvador incluyó inicialmente para elegir a su representante para el 2023 estaban ser soltera y sin hijos. Asimismo, no estar embarazada y estar legal y médicamente reconocida como mujer en El Salvador. Unos requisitos contrarios a las nuevas reglas del Miss Universo, oficializadas por la organización dirigida por la magnate trans Anne Jakrajutatip para entrar en vigencia en este año.

No quieren trans en su Miss Universo

El anuncio de la organización salvadoreña trajo consigo críticas en las redes sociales. Sobretodo entre los defensores de las nuevas reglas del Miss Universo. Estos criticaron que el anuncio fomenta la barrera para la participación de mujeres transgénero en el concurso y que promueve la discriminación dentro de Miss Universo.

Después de la polémica causada, Reinado de El Salvador modificó sus criterios. La organización editó y nuevamente publicó una versión corregida de los requisitos y reglas en sus cuentas oficiales de redes sociales.

En esta nueva versión, se permite la participación de mujeres casadas, con hijos y embarazadas. Pero todavía se exige que las participantes sean reconocidas ‘médica y legalmente como mujeres’.

El comunicado actualizado de Reinado de El Salvador mantiene algunos requisitos para las candidatas a representar a dicho país en Miss Universo, como poseer nacionalidad salvadoreña, tener edades entre 18 y 28 años, estar en buenas condiciones de salud física y mental. También educación universitaria o graduadas, y poseer características como carisma, educación, buenos modales, disciplina y responsabilidad.

Sin embargo, se eliminaron las reglas y requisitos de saber inglés y no ser reina de otros concursos. También eliminan el requisito de no ostentar cargos públicos y no tener relaciones con Miss Universo Ernst & Young. Todas reglas oficializadas también por la Organización Miss Universo para 2023.

Tampoco tomaron en cuenta…

El Salvador permite en sus requisitos la participación de mujeres casadas, con hijos o embarazadas, siempre que sean reconocidas médica y legalmente como mujeres en El Salvador. No obstante, el cambio ahora incluye un nuevo requisito. Para quienes deseen participar por ser la sucesora de R’Bonney Gabriel y convertirse en Miss Universo, el cual es ‘poseer belleza facial y corporal’.

Cabe mencionar que Reinado de El Salvador no solo realizó modificaciones en los requisitos para las participantes del certamen nacional, sino también en su imagen corporativa. La organización ahora se identifica simplemente como ‘Miss El Salvador’, ya que aparentemente este nombre ya está registrado por otra entidad local. Asimismo, cambiaron su logotipo y línea gráfica.

Todos estos cambios llaman la atención siendo El Salvador la sede oficial de la edición 2023 del Miss Universo, anunciado por el propio presidente de ese país, Nayib Bukele, y que tendrá lugar en diciembre. Un hecho que podría motivar reacciones desde la organización en Tailandia.