Nick O’Brien, el "influencer de turismo" que desata la ira de dominicanos

Nick O’Brien es un traveler influencer también conocido como NickLovesSpain en Twitter. En sus publicaciones se dedica a reflejar la vida cotidiana de los países que visita, desde sus lugares históricos hasta los platos típicos. Sus seguidores normalmente saludan sus elecciones aunque, su última elección para representar a República Dominicana, desató la ira de los dominicanos y con mucha razón.

En un reciente «ejercicio» de blogging en su cuenta en Twitter, Nick O’Brien dedicó un ‘hilo’ a países que hablan español y, junto a la mención de cada país, colocó una foto con la que intenta representar al país en su conjunto. Además de España, incluyó menciones y fotos de países como México, Cuba, Panamá, Costa Rica, entre otros.

Spanish is the most beautiful language on Earth. And its influence is undeniable. Here are the 20 countries across the world with Spanish as their official language: (a 🧵) pic.twitter.com/qHCL1ZMaz1

Por supuesto que República Dominicana estaba en las menciones, pero la foto que eligió para representar al país desató la controversia.

Los usuarios de Twitter no tardaron en expresar su desacuerdo con el enfoque que el influencer utilizó al hablar del país. Haciendole saber que la comparación fue injusta. Sobretodo porque, para los otros países eligió fotos de mejor calidad y paisajes más llamativos, a diferencia de lo que hizo con nuestro país.

Algunas figuras dominicanas también dieron su opinión al respecto, como Gloria Ceballos, Milton Cordero, Felix Victorino y Santiago Matías Alofoke.

Otros cientos de usuarios reprocharon la publicación de Nick, utilizando palabras ofensivas y descalificaciones. Sin embargo, otro grupo decidió compartir sus propias fotos de la República Dominicana para mostrar al influencer el otro lado de la moneda.

DOMINICAN REPUBLIC TOO 🇩🇴🇩🇴🇩🇴, you should show both side, but your publication is to create hatred for our country, this speaks more about the type of person you are than about us. #SantoDomingo #RepublicaDominicana pic.twitter.com/wSs9LyU9Nn