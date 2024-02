Santo Domingo, RD. La provincia Santo Domingo será la sede que acogerá los eventos carnavalescos más importantes de República Dominicana y el Caribe: Kanibarú y Caravalito.

Sus organizadores prometen durante dos noches consecutivas, entregas cargadas de magia, color, danza, vestuarios, coreografías, música y conceptos espectaculares.

Ambas galas, tendrán lugar los días 2 y 3 de marzo en el Puerto de San Soucí, contarán con la participación de más de una veintena de vistosas y coloridas comparsas de diferentes ciudades del país, con transmisión en vivo por Digital 15, Telemicro Internacional y YouTube live.

El anuncio fue ofrecido en una rueda de prensa realizada en Bianco Social Club, encabezada por Clara Olivo, directora y productora ejecutiva de Kanibarú.

Al dirigirse a los presentes, Olivo, informó que Kanibarú, se llevará a cabo el sábado 2 de marzo, a las 8:00 de la noche, en una gala conducida por los comunicadores Lady Alvarez, Bray Vargas, Sandra Berrocal y La Pitonisa. Dijo, además, que el evento incluirá un “after party” amenizado por los exponentes urbanos Chimbala y Yaisel La Melodía (LM).

De igual modo, detalló, que la séptima edición del tradicional espectáculo cultural, se celebrará este año por vez primera en la ciudad capital.

La pequeña Nicole Padrón junto a otros niños se dirigieron a los presentes en representación de Oscar Grullón, director de Carnavalito, manifestando la alegría de todos los niños participantes en esta primera versión de la gala infantil.

Carnavalito será conducido por los niños: Sebastián Alejandro, Aitor Rodríguez, Engel Fénix, Pedro Sebastián, Miranda De León, Monserrat De León, Rodrigo García, Nicole Padrón,Esteban Parra, Zoe Martín Lachapel y Sophia Durán.

En esta ocasión, para la evaluación de las comparsas, el jurado estará compuesto por: Pablo Pérez, Iván Tejada, Robert Flores, Roseanne Jerez, Nathalie Borsos, el doctor Yanco Soufront y Reynaldo Sánchez.

Estas celebraciones que se desarrollarán durante los días sábado 2 y domingo 3 de marzo, cuentan con el auspicio de Viva, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Aduanas, The One, Sma Group, Jabón Sunami, Helados Bon, Ever Last Door, Edenorte, Ciclón, Four Loko, Kola Real, Eventos y Alquileres del Cibao, Generade, Frutop, Agua Cool Heave e Instituto de Idiomas Eli.