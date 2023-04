La paliza que le dieron a Bad Bunny en el ring de WrestleMania

Email it

Bad Bunny estuvo como invitado especial en la reciente edición de WrestleMania. Durante su participación en el ring, Bad Bunny ayudó a Rey Mysterio en su lucha contra su hijo Dominik Mysterio. Aunque fue manejado por el joven Mysterio, Bad Bunny logró impedir que éste golpeara a su padre con una silla, lo que permitió a Rey Mysterio obtener la ventaja en la pelea.

En el programa Monday Night Raw, las rivalidades de WrestleMania continuaron. Dominik superó la pelea de su padre contra Austin Theory y se enfrentó a Bad Bunny. A pesar de las advertencias de los comentaristas, Dominik desafió al cantante y logró golpearlo en el rostro. Pero en respuesta, Damian Priest intervino y atacó a Bad Bunny.

Aunque Bad Bunny dijo que lo que hizo fue solo lo necesario, Dominik siguió enfurecido y afirmó que el cantante tendría que aprender su lección. Damian Priest también se unió al enfrentamiento y golpeó a Bad Bunny con una corta línea de ropa y lo arrojó al suelo de la mesa de los comentaristas.

Mira la escena completa:

“¿Por qué te tienes que meter? ¿Por qué no te quedaste ahí? No te tienes que involucrar, hermano”, le dijo previamente Priest, pero a Bunny no le importó y le dio un empujón. Tras la golpiza, el cantante fue llevado a una clínica cercana para una revisión.

El momento fue ampliamente compartido en las redes sociales. Los aficionados se preguntan si Bad Bunny se incorporará definitivamente al elenco de la WWE o solo aparecerá esporádicamente.

Recordemos que Bunny anunció a finales del año pasado que durante 2023 se tomaría un descanso de sus actividades musicales.

Estas especulaciones coinciden con el anuncio de Endeavor, el propietario del campeonato de artes marciales mixtas UFC, de que que comprará la empresa de lucha libre WWE con el objetivo de formar un gigante de los deportes y el entretenimiento valorado en 21 mil millones de dólares.

En un comunicado, Endeavor indicó que la operación de compra, con cierre previsto en la segunda mitad de 2023, unirá las marcas Ultimate Fighting Championship (UFC) y World Wrestling Entertainment (WWE) bajo un mismo paraguas en una sola compañía, que se bautizará más adelante y saldrá también a bolsa.