'Presidente Studio': una plataforma en busca de nuevos representantes de la música dominicana

La noche de este viernes, en presencia de representantes de la industria musical dominicana y algunas personalidades, Cerveza Presidente y Caribbean Media World, lanzaron la plataforma que impulsará el talento local, ‘Presidente Studios’.

«Este proyecto nace hace como tres años atrás. Veníamos trabajando en cómo presidente podía no solamente ser la marca que apoyara la industria musical, sino también que apoyara a que siga creciendo la industria y se siga desarrollando esa industria musical por los próximos 10 o 15 años. Tenemos un rol que no es solamente apoyar a esos artistas grandes sino también esos a los que tal vez les están diciendo que no pueden, que no tienen chance», expresó Noelia Merejo, Gerente de Marca de Cerveza Presidente.

En tanto, la Directora de Operaciones de Caribbean Media World, Zumaya Cordero, dio a conocer los artistas y productores que estarán seleccionando y acompañando a los participantes en la plataforma, que no sólo se centrará en un género, si no que buscará lo mejor de cáda uno.

Milly Quezada, Melymel, Gabriel Pagán y Dahian El Apechao, forman parte del diverso y versatil jurado, que se encargará de evaluar a los artistas. En tanto, Okei Flou, Furio Music, Odanis BSK y Nico Clínico, serán los productores que estarán trabajando de la mano con ellos.

«Estamos buscando algo que nos pueda representar, que pueda representar a la juventud y que pueda aprovechar la plataforma. Realmente buscamos a alguien con talento que escriba sus canciones y las interprete, al punto de impresionarnos. Queremos la representación del nuevo talento dominicano», expresó el productor Nico Clínico.

Dentro de las fases de elección, los participantes tendrán la oportunidad de subir a escenarios multidunarios y así puedan ser evaluados desde diversos aspectos, algo que determinará su avance en la plataforma.

“Siento que esta posibilidad de que estos nuevos talentos se monten en un evento de la plataforma de Presidente, es parte de ese acondicionamiento”, expresó Zumaya Cordero.

Durante el evento, los invitados también pudieron conocer las instalaciones del estudio donde se llevará cabo el proyecto, cuyas inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 15 de mayo.

Los interesados en ser parte de esta experiencia tienen hasta el 15 de mayo, para envíar un demo con una canción original, los cuales serán evaluados y depurados por el jurado.

El ganador de ‘Presidente Studios’ obtendrá un año de contrato para impulso de su carrera musical, así como la contratación de un equipo de manejo con varios profesionales de la industria musical. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de grabar un sencillo con la mentoría musical de Arcángel y la grabación del videoclip de este sencillo.

‘Presidente Studios’ será transmitido a través del canal de YouTube de Cerveza Presidente, mediante una serie de capítulos que contará cada una de las etapas de este gran proyecto, brindándole a los consumidores la oportunidad de conocer y evidenciar cada detalle de este concurso.