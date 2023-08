¿Quién "mató" a José Luis Perales? así surgió el rumor de su falsa muerte

Email it

El viernes 4 de agosto, los perfiles en redes sociales de José Luis Perales compartieron un video de una de sus presentaciones del tema La espera (1989). Junto a ello, un mensaje del cantautor deseando un “feliz fin de semana” a todos sus seguidores.

CL: CL: Hermosas son las palabras que nos dedicáis y el cariño con el que lo hacéis ¡Os deseamos un feliz fin de semana amigos con esta canción que comparte con nosotros una seguidora!https://t.co/KHp5Y9aUbw — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 4, 2023

Llegó el lunes 7 de agosto y entonces las redes sociales se alborotaron con la noticia de su supuesta muerte.

Pasadas las 3:00 pm del lunes surgieron los primeros tuits que afirmaban de que el creador de Y cómo es él y Un velero llamado libertad había muerto presuntamente por un infarto. Aunque ninguno de esos posteos venía acompañado de enlaces de artículos que confirmaran el hecho, la noticia empezó a replicarse en sitios web de pequeños medios de Latinoamérica.

Todos coincidían en los mismos datos. El cantautor «fallecía» a los 77 años (por cierto, tiene 78: nació en enero de 1945) y había sufrido un infarto al miocardio. Otros situaban el fallecimiento en Madrid, aunque ninguno de los importantes periódicos españoles se había hecho eco del asunto. La falsa primicia seguía volando a otros medios latinos, incluyendo dominicanos. Incluso un anónimo usuario diligente ya estaba actualizando su perfil de Wikipedia con la fecha de su muerte.

Una hora después de que empezara a correr el rumor, el compositor español les preguntó a todos: ¿A qué dedican el tiempo libre?. Desde las afueras de un restaurante inglés, tras una comida con su esposa, salía a ratificar que estaba «más vivo que nunca«.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Quién «mató» a José Luis Perales

En medio del ajetreo digital de la tarde de este lunes, una página web llamó la atención y podría haber sido la causante del caos desinformativo.

Antes de que el falso rumor se estampara en diversos portales de noticias, la supuesta muerte de Perales se había anunciado originalmente, al parecer, en el sitio www.12minutos.com.“FALLECE EL CANTAUTOR JOSE LUIS PERALES A LOS 77 AÑOS A CAUSA DE UN INFARTO DE MIOCARDIO”, titulaba esa web en una nota que solo tenía titular y foto. Y además venía con una advertencia resaltada en celeste: “Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma”.

Parece que no muchos leyeron las «letras pequeñas». No obstante, la gran mayoría sí se alivió al saber que todo fue una «noticia falsa», que el autor no murió. Con el pasar de las horas, todo quedó en anécdota, menos los medios que cayeron en el rumor, que todavía están llevando críticas al momento de publicarse este artículo.

Otra «fake news» que ostenta el sitio web satírico son encuentros de ovnis en Chile y España, así como una supuesta colaboración entre Blackpink y BTS.

No es la primera vez que dan por muerto a José Luis Perales. En años anteriores circularon falsos informes de que el artista había fallecido tras un siniestro de tránsito en Honduras, cuando salía de un aeropuerto.