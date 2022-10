Lift Me Up es el título de la nueva canción de Rihanna. Es la primera estrenada después de seis años sin nada nuevo musicalmente hablando.

El tema pertenece a la banda sonora de Wakanda forever, la película del universo Marvel que se estrenará el 4 de noviembre.

Rihanna coescribió la canción en conjunto con la cantante Teams, el productor Ludwing Göransson y el director Ryan Coogler.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Tems, la canción rendirá tributo a Chadwick Boseman, quien protagonizó la primera cinta y falleció en 2020 tras perder la lucha contra el cáncer de colón.

La película será estrenada el 4 de noviembre.

El video clip en solo 17 horas acaparó 4,1 millones de vistas del 10% de sus 40 y pico millones de seguidores.

El audiovisual fue dirigido por Autumn Durald Arkapaw, la edición fue de Andrew Hegele la producción de Whitney Jackson para Somesuch Co.

Recuerdos de rihanna

El 8 de octubre del 2013 Rihanna se presentó en el campo de golf del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ante 18 mil personas que viajaron de distintos puntos del país.

Era la primera vez que se realizaba un evento de estas envergaduras fuera de la capital.

Rihanna era entonces la artista mejor cotizada del momento. Su caché, ascendía a US$1,5 millón por concierto.

Bailarines, banda y un diseño de imágenes espléndido, por momento ilustrativo de cada canción y por tanto sin poco empaste entre uno y otro, hicieron del espectáculo, un buen ejemplo de montaje.

Si algún nombre tuvo la noche de sábado, fue de sensualidad. Porque la mulata de Barbados es doctora honoris causa en esa cuerda. Ojos bellos, curvas ondulantes, pelvis, lengua, picante, autenticidad, y una voz dulce de buen registro hacia las agudas: eso es Rihanna.

«Birthday Cake» encendió las velas del pastel; «Talk That Talk», «Pour It Up» y «I’m coming home», le siguieron, mientras el cuerpo de baile demostraba coreografías por momentos novedosas. No importaba a esas alturas la música con secuencias; algo cada vez más natural. «Me han dicho que en República Dominicana se vive con pasión y locura. ¿Quieren volverse locos conmigo?», preguntó la artista y luego cantó «You That One», «Man Down», «Rude Boy», «No Love Allowed» y «What’s MyName?».

No se hicieron esperar éxitos como éxitos «Umbrella», «We Found Love» (que grabara a dúo con Calvin Harris y animó de veras las tarimas ya en la parte final, después de un set romántico), «Hate That I Love You» «Rockstar», y «What Now». «Mamasé mamasá mamacusá», cantaba de Manu Dibango, a través de Michael Jackson.

«DR, I love you!», dijo, y salió de escena en falso final. La gente esperó, aplaudió, luego callaron, y ella volvió a hacer una canción intimista, con contrabajo, piano, y aplausos.

«Gracias por darme tanto amor República Dominicana, y por ser un público tan épico», dijo antes de cantar Diamond, su último tema.