Sangi Jiménez brinda “Judas Kiss”, una invitación a seguir adelante 

SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Sangi Jiménez continúa develando su propuesta musical, en esta ocasión con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Judas Kiss”, una mezcla de rap con R&B, coescrita por la cantante, Mailo Peñaló y Well Paulino.

Producida también por Peñaló, “Judas Kiss”es una canción que trata sobre sinceridad que expone la hipocresía qué hay en muchas personas y sobre un momento de desahogo. “La vida no es fácil para nadie por más bello que parezca por fuera, hay personas que nos fallan, pero es importante dejar ir los rencores por aquellos que nos dañaron para poder seguir adelante. Fue maravilloso como nos reunimos en el estudio de grabación y empezamos a fluir, todo surgió muy espontáneo”, explicó Sangi.

Asimismo, el tema cuenta con un audiovisual que fue dirigido por Gabriel Calderon y producido por Valery Mella y está disponible en su canal de YouTube, mientras que el sencillo está en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music y Deezer, entre otras.

Desde su lanzamiento en la música, tras su participación en la primera temporada de The Voice Dominicana, Sangi ha estado presentando una diversificada propuesta musical con canciones de su autoría, las cuales asegura que representan sus sentimientos y su forma de ver la vida.

“Aún estoy abriéndome a nuevas formas de expresión para ser más sincera con mis letras y cada elemento dentro de las canciones tiene un mensaje que quiero transmitir. Siempre he sido una persona tranquila, pero con una pasión inmensa por la música desde mi niñez y es como si, lo que no me atrevo a expresar en mi vida cotidiana si lo puedo hacer por medio de la música, estar un escenario es un momento de catarsis para mí, me siento más plena haciendo música y siento que ahí puedo liberarlo todo”, manifestó al recordar la primera canción que escribió a sus ocho años de edad.

La compositora ha escrito a la fecha, más 120 canciones, y dice ser consciente de que la música sigue evolucionando y que ella también debe hacerlo con su forma de componer, así lo demuestra en las canciones que ha presentado, “Mi canción”, una bachata, y “El lenguaje del perdón”, en reggaetón, las cuales considera nos identifica como latinos y tienen letras que pueden ser escuchadas por personas de todas las edades.

Sangi Jiménez es una cantautora dominicana, licenciada en música. Escribió su primera canción a los ocho años y en su adolescencia comenzó a explorar más a fondo el canto y la composición formando parte de diversos grupos musicales. Participó en la primera temporada del programa televisivo The Voice Dominicana donde sorprendió a todos en las audiciones a ciegas con su interpretación de “La mejor versión de mi”, de Natty Natasha. Actualmente se encuentra trabajando en su primera producción musical como solista del cual se desprende su nuevo tema “Judas Kiss”.