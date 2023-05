Se filtró la foto mejor guardada de la reina Letizia en poca ropa

Email it

La reina Letizia y el rey Felipe VI participaron de la coronación del rey Carlos III y Camila Parker, donde ambos se mostraron posando con unos hermosos looks. Sin embargo, no se esperaban que después del evento histórico de la realeza británica, las reseñas sobre ambos girarían en torno a una fotografía de la reina consorte de España en poca ropa.

En la previa de la ceremonia, la monarquía española se encontraba en el foco del conflicto por un enorme gasto realizado por el soberano que pasó dos días de esquí sin la consorte. Ante esto, los ciudadanos pidieron explicaciones en qué fue que se gastó esa fortuna que alcanza los 10.000 euros.

Pero eso no es todo. Ahora otra polémica acecha contra la corona, pero esta vez el foco y las miradas se posan en la experiodista. En esta oportunidad, se viralizó una imágen de ella luciendo un look que dentro de las reglas del Palacio Real de Madrid no está aceptado, como por ejemplo usar prendas en poca ropa.

En esta ocasión, salió a la luz una fotografía de la reina Letizia con un bikini. Si bien, esto ocurrió ya hace años, pero desde la Casa Real luchan para que esta instantánea salga de circulación para que no se ponga en cuestionamiento a la madre de la princesa Leonor.

Esa serie de retratos fueron los únicos que se muestra la reina Letizia usando un traje de baño, pero no le gustó que la hayan captado, el rey Felipe VI tomó una serie de medidas. Desde ese hecho, la familia real no difunde del lugar que van a vacacionar y por esa razón es que se activa un protocolo en el que únicamente queda entre los allegados.