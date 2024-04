ESCUCHA ESTA NOTICIA

Tras anunciarse que el actor británico Tom Holland, el sempiterno Spider-Man contemporáneo, protagonizaría el nuevo montaje teatral del West End (London Theatre) de Romeo y Julieta, muchos se preguntaban quién completaría junto a él la pareja protagónica.

Finalmente, la incógnita quedó revelada con la elección de la novel actriz Francesca Amewudah-Rivers. Una elección que recibe muchas reacciones negativas por parte de quienes no consideran que una persona de color desempeñe el papel del ícono romántico.

Tom Holland como Romeo y Francesca Amewudah-Rivers como Julieta

A principios de este año, Tom Holland anunció que interpretaría el papel de Romeo en la producción de Jamie Llyod de Romeo y Julieta en el West End de Londres. Para quienes solo conocen su trayectoria en el cine, Holland no solo tiene experiencia en teatro de su época como Billy Elliot. También ha crecido enormemente como actor.

Por ello, era de suponer que los fanáticos, entusiasmados con el casting, no pudieron evitar sentir curiosidad por saber quién compartiría escenario con él.

Así, en esta primera semana de abril, se anunció que Francesca Amewudah-Rivers interpretaría el papel de Julieta junto a Holland. Tiene experiencia más que suficiente como actriz, habiendo participado en varias obras de teatro a lo largo de su carrera y realizado un excelente trabajo en ellas. La actriz británica lo anunció en su cuenta de Instagram y la noticia ha generado reacciones encontradas.

Al escuchar la elección del reparto, no pocas personas en las redes manifiestan su oposición. «¿Qué es esto?», «Gracias a Dios no me gustan las tonterías del teatro» y «no espero a que esto fracase» fueron algunos de los comentarios utilizados en las redes.

Incluso, la crítica no llegó solo en inglés. Varios tuits en español colocaron a la palabra «Julieta» como tendencia en X, con variopintos comentarios. «Esa Julieta se parece a un coquero de por donde trabajo», «Julieta 1968 vs 2024. Nos lo van a quitar todo», «Sorprende leer a gente afirmar que no es que sea negra Julieta, sino lo fea que es… pero te da curiosidad y entras y ves la foto de perfil, y concluyes que si ese fuese el patrón para escoger, tampoco pudiesen participar jamás en teatro» son algunos de los comentarios.

Perfectos para un Romeo & Julieta… ¿Intencional?

En la hermosa tragedia romántica de Shakespeare, el tema central parece ser que su sociedad se niega a aceptar su amor. Se negaron a ver la belleza en su conexión y querían romper, incluso si eso significaba el desmoronamiento de algo sagrado.

Por lo tanto, parecería que la premisa y la lección de esta obra aún mantienen su relevancia a medida que la elección del reparto de estos dos actores es criticada por personas que se niegan a reconocer su atractivo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que uno de los coprotagonistas de Tom Holland experimenta tal reacción. En 2016, cuando se anunció que Zendaya interpretaría el papel de MJ Watson en Spider-Man: Homecoming, se hicieron comentarios similares sobre ella. Sin embargo, se apresuró a cerrarlos y dejar en claro que estaba aquí para quedarse. Se puede esperar lo mismo de Amewudah-Rivers.

Un dato: Deadline informó que la obra logró agotar todas sus entradas en cuestión de dos horas. Es seguro decir que la producción será un éxito.