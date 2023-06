Un elemento que podría tornarse perturbador -y muy peligroso- para el proyecto reeleccionista, se observa en algunas disquisiciones a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



En esa organización, que apenas tiene unos ocho años de existencia (y nació con aires triunfalistas), como partido de gobierno, no deberían registrarse luchas intestinas.



Es decir, que haya posiciones disímiles, unas a favor del Gobierno y otras provenientes de dirigentes opuestos a ciertas “argucias” por parte de quienes insisten en la “necesidad” de que el presidente Abinader sea de nuevo el candidato perremeísta.



Sin embargo, esa es una realidad latente, a la vista de todos los segmentos de la sociedad dominicana sin importar simpatías políticas partidistas o ideológicas.



Esas contradicciones entre dirigentes del PRM es lo que está molestando (¿?) a las estancias de poder…¡del poder que ostenta el sector que aboga, sin vacilación, por la reelección de Abinader!



Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, dos respetados dirigentes del PRM, son los principales críticos del proyecto reeleccionista.



Tan contundentes son sus críticas al proyecto de reelección, que no reflexionan respecto a su decidida oposición de enfrentar -y quieren hacerlo con más firmeza en una convención abierta en el PRM- al presidente de la República.



Hace varias semanas, como una prueba fehaciente de las disquisiciones a lo interno del perremeísmo, que Alburquerque anunció su aspiración presidencial dentro de PRM.



De su lado, Gómez Mazara lleva más de un año levantando su proyecto de ser también el candidato a la presidencia por la misma organización que es un desprendimiento del viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



Aunque la cúpula del PRM “ni por enterada se da” de esas proclamas, lo cierto es que cuando oficialmente Abinader diga que va en busca de un segundo período presidencial, en la organización que tiene como presidente a José Ignacio Paliza, por las firmes posiciones de Alburquerque y Gómez Mazara, el “despelote” que llegará al oficialismo podría -y que no haya especulación de que esta opinión obedece a un deseo de quien escribe- poner en serios apuros al proyecto reeleccionista.



Por esa realidad, que no debe denegarse, sostengo -como dice el título de este artículo- que Abinader se apresta a ir a hacia una “arriesgada” reelección.



Quizás al final del proceso de su proyecto reeleccionista, Abinader diga claramente que sí, “que se arriesga” a buscar en mayo del 24 un segundo período presidencial.



No obstante, hay que esperar que hable el tiempo que es tan implacable como la propia historia política de República Dominicana.