Junio es el Mes de la Salud Masculina, un momento para concientizar sobre los desafíos de salud únicos de los hombres y empoderarlos para que tomen las riendas de su bienestar.



En honor a esta importante iniciativa,, compartimos cinco hábitos sencillos pero efectivos que pueden ayudar a los hombres a vivir vidas más largas y saludables.



Los hombres suelen pensar que mejorar la salud debe ser drástico o requerir mucho tiempo, pero la verdad es que las pequeñas acciones diarias suman. Estos cinco hábitos de vida son alcanzables, sostenibles y tienen una sólida base científica

Prioriza el movimiento: incluso 30 minutos al día marcan la diferencia

La actividad física no requiere una membresía de gimnasio ni horas de entrenamiento. Tan solo 30 minutos diarios de caminata rápida, ciclismo o ejercicios con el propio peso, como sentadillas o flexiones, pueden:

Presión arterial más baja y colesterol LDL

Aumenta la testosterona de forma natural

Mejora la sensibilidad a la insulina, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2

Mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad mediante la liberación de endorfinas.

Los hombres que pasan muchas horas sentados necesitan romper ese ciclo. Levantarse cada hora. Caminar durante el almuerzo. Estacionar más lejos. Todo suma.

Coma alimentos reales: elimine la comida chatarra procesada y concéntrese en la densidad nutricional

Los hombres deberían optar por un plato compuesto al menos en la mitad por verduras, con proteínas magras como pollo a la plancha, salmón, huevos o legumbres, además de grasas saludables como aguacate, frutos secos o aceite de oliva . Sustituir los snacks procesados y las bebidas azucaradas por alimentos integrales puede ayudar:

Controlar el peso y el tamaño de la cintura (lo que afecta la testosterona y la salud de la próstata)

Reducción de la inflamación un factor clave de las enfermedades crónicas

Apoya la función cerebral y cardíaca

Aconsejamos limitar el consumo de carne roja a unas pocas veces por semana y elegir carbohidratos ricos en fibra, como batatas, lentejas y arroz integral, en lugar de pan blanco o patatas fritas.

3. Duerme como si importara: 7 a 8 horas de descanso de calidad

El sueño suele pasarse por alto, pero es una de las herramientas más poderosas para el equilibrio hormonal, la claridad mental y la reparación celular.

Instamos a:

Evite las pantallas una hora antes de acostarse para reducir la interrupción de la luz azul.

Reduzca el consumo de alcohol y cafeína, que perjudican la calidad del sueño.

Crea un ambiente de sueño fresco y oscuro.

La falta de sueño reduce la testosterona, aumenta el cortisol y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y depresión. Si quiere sentirse mejor, empiece por dormir mejor.

Conozca sus números: no ignore lo que puede medir

El conocimiento es poder. Recomendamos a todos los hombres, especialmente a los mayores de 40 años, que sigan lo siguiente:

Presión arterial (objetivo: menos de 120/80 mmHg)

Glucemia en ayunas y A1C para evaluar el riesgo de diabetes

Niveles de colesterol, especialmente LDL y HDL

PSA (antígeno prostático específico) para controlar la salud de la próstata

Niveles de testosterona , especialmente si experimenta fatiga, baja libido o aumento de peso.

Los exámenes físicos anuales y los análisis de laboratorio de referencia son esenciales.; Detectar un problema a tiempo puede prevenir una crisis más adelante.

Hable con un médico: no espere a que aparezcan los síntomas

Demasiados hombres evitan ir al médico hasta que algo va mal. Animamos a los hombres a esto:

Programe chequeos anuales , incluso si se siente bien

Consulte a un urólogo a los 40 años o antes si hay antecedentes familiares de problemas de próstata.

Hable sobre cambios en la micción, la libido, la energía o el estado de ánimo, que pueden indicar problemas subyacentes.

Aborde las preocupaciones sobre la salud mental, que a menudo se pasan por alto en la atención a los hombres.

La atención preventiva no es debilidad, es sabiduría. Los hombres no deberían esperar para tomarse su salud en serio.



El Mes de la Salud Masculina es un momento no solo para concientizar, sino también para actuar . Al adoptar incluso uno o dos de estos hábitos este mes, los hombres pueden comenzar un nuevo camino hacia una salud y vitalidad duraderas.



Urólogo oncológico y cirujano robótico, con formación en oncología y prostatectomía radical robotica.