Es lógico que quienes encabezan las instituciones públicas, en cualquier país del mundo, deseen tener presupuestos más altos para trabajar de manera más holgada. Por eso no sorprende que en República Dominicana cada año algunos funcionarios se quejen por recortes presupuestarios o porque el monto asignado para el año siguiente no llena sus expectativas.



Sin embargo, el contexto en el que se ha propuesto el presupuesto para el año 2023 y las circunstancias que lo adornan relativas a aspectos esenciales de la vida de los dominicanos que sin dudas ameritan ser priorizados deberían llevar a muchos de nuestros servidores públicos a tratar de ver el conjunto en lugar de las partes y colocar el interés del colectivo por encima de lo particular. Es decir, deben entender los motivos y la visión del Ejecutivo, las situaciones más urgentes con las hay que lidiar en el corto y mediano plazo y comprender que más importante que la labor de una institución es la consecución de un plan nacional para el cual se requieren sacrificios de todos los involucrados.



Es entendible que ciertos servidores se preocupen por la posibilidad de no ejecutar algunos de sus proyectos porque los recursos asignados sean insuficientes, pero más entendible aún son los deseos de un Presidente de seguir apostando a combatir los efectos de la inflación y el alza de precios, de resolver problemas básicos como lograr la seguridad ciudadana, el control fronterizo, la reforma policial, agua y vivienda en territorios de mayor vulnerabilidad, lograr más eficiencia en las redes de distribución eléctrica, entre otros, y de invertir en planes de desarrollo para lograr una mayor y más sostenible prosperidad.



También, pieza esencial de esta realidad es que el Gobierno actual ha tenido que enfrentar problemas que han sido causados por factores externos pero que han tenido un gran impacto en nuestra economía como la pandemia por el Covid, la crisis bélica entre Rusia y Ucrania y otros más.



Los temas señalados ocupan los primeros lugares en una jerarquía de prioridades seria y no populista para un país aún en desarrollo como el nuestro y con muchos retos aún por superar, y por ello se requiere un enfoque pragmático para comprender las circunstancias, adaptarse y trabajar en equipo.