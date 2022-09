Nueva York.- Adriano Espaillat, desde su curul en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, no desmaya en trabajar en favor de la pujante migración hispana que habita en esta gran metrópolis.



El veterano congresista de origen dominicano es un firme aliado de los hispanos. Su trayectoria laboral-legislativa lo dice bien claro… ¡los hechos hablan!



No resido en Nueva York, pero llevo más de cien viajes a esa ciudad, bautizada como La Gran Manzana, donde tengo muchos familiares y hasta nietos, entregados por una de mis hijas (Karini Altagracia Nina) que es ciudadana estadounidense con residencia en la ciudad de Virginia. Mis estancias en Nueva York casi siempre son rol de periodista.



Como en el periodismo tiene la función de dar a conocer la realidad, y sin nunca distorsionarla, mi gran misión es narrar los hechos en el marco de la objetividad profesional.



Lo que percibo respecto al congresista Adriano Espaillat es justamente su afán porque los hispanos lleven una vida decente, abrazada al progreso y que como inmigrantes tengan los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses.



Y preciso, asimismo, que lo que en este artículo expongo sobre las bondades (solidarias) de Espaillat no obedecen a un “cumplido” por tratarse de un legislador de puras raíces dominicanas.

No obstante, también explicar que Espaillat, en sus amplios programas diseñados con el objetivo de beneficiar a la comunidad hispanohablante, hace hincapié en la incansable diáspora de República Dominicana. ¡Claro que sí!



Es una labor realizada durante todo el año legislativo en el poderoso Congreso de EE.UU. Un trabajo que se enmarca en un sostenido trajinar y que Espaillat no permite que tenga freno.



Igualmente anotar que los medios noticiosos locales, es lo que también percibe mi ojo avizor periodístico, siempre resaltan la tiránica labor congresual que despliega nuestro titánico congresista.



Al indagar sobre su larga historia como legislador, veo que entre sus buenos proyectos figuran algunos que facilitan millones de dólares que van en beneficio y tranquilidad social de la comunidad hispana.

Debemos resaltar en función de la más alta verdad, y sin media tintas, el loable trabajo que en favor de los hispanos realiza el eficiente congresista del Partido Demócrata.



¿Qué sería de los cientos de miles de hispanos -residentes en Nueva York- sin la presencia en el Congreso de USA de un congresista de la actitud altruista que caracteriza a don Adriano Espaillat?



Con la siguiente interjección, que marca una clara realidad social, concluyo este modesto trabajo: ¡Loor al demócrata y valioso congresista Adriano Espaillat!