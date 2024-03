Luego del triunfo obtenido por el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones municipales del 18 de febrero, desde el gobierno y algunos sectores afines a este, se ha construido la narrativa de que en mayo el PRM logrará la hazaña que realizo en febrero, pero este es un cálculo equivocado, ya que en mayo la contienda es contra Leonel.



En este contexto, según palabras del presidente Abinader y altos dirigentes del PRM, ellos obtuvieron el triunfo, el cual no celebraron, obteniendo solo un 22% de los votos del padrón electoral, esto significa que, con todos los recursos del Estado, solo obtuvieron un millón quinientos setenta mil votos (1,570,000), de un padrón de tres (3,000,000) millones.



En ese mismo orden, la narrativa construida desde el gobierno y de algunos comunicadores que se han postrado ante las mieles del poder, es que la Fuerza del Pueblo con un padrón de dos millones, obtuvo quinientos veintitrés (523), mil votos. Sin embargo, no dicen que esto significa un incremento de más de trescientos (300,000) mil votos con relación a las elecciones del año 2020.



Partiendo de esta realidad, la pregunta es ¿Fue derrotada la Fuerza del Pueblo en las elecciones de febrero?, si se analizan los resultados fríamente, se puede inferir que la Fuerza del Pueblo, fue derrotada en sus expectativas. Pero incrementó sus alcaldes, con el agravante que, ahora es contra Leonel.



En este contexto, en las encuestas RD Elige de diciembre del 2023 y febrero 2024, se evidencia una baja en la popularidad de Abinader, y un aumento en la tasa de rechazo. De igual manera, en las encuestas Horizon Research y Global Trend Research se establece que los números de Abinader rondan el 45%, esto evidencia un escenario de segunda vuelta.



En conclusión, como tenemos un sistema presidencialista, las elecciones presidenciales, provocan mayor interés. Esto, ha sido bien explicado por el amigo y colega José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.



En ese sentido, Jerez en la entrevista realizada en el programa Marco de Referencia, conducido por Edmundo Ledesma, a partir del minuto 37.20, planteo que quienes se inscribieron en la Fuerza del Pueblo, lo hicieron por Leonel Fernández. Por estas razones, como dicen los galleros “Tope no es pelea”. Ahora es contra Leonel, no es lo mismo, ni es igual.