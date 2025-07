¡Buen jueves, tengan todos los lectores de elCaribe! El otro día una amiga me preguntó qué significaba «Estar en QAP» y cuál era el origen de esa sigla que tanto utilizamos los hispanohablantes.



Antes de profundizar en la historia del tema que traemos en esta entrega de Periodismo y Gramática, es importante saber lo siguiente: «QAP (Quiet At Phrequency)», con su pronunciación «cuapé», se utiliza para preguntar y responder. Este código de comunicación se traduce al español como «¿Quedo en frecuencia o espera?».



Ahora bien, ¿dónde empezó todo? Luego de consultar varias páginas sobre informática e historia tecnológica, encontramos datos interesantes que indican que el «Código Q» se creó en 1909 (inicios del siglo XX) para facilitar la comunicación por radio mediante tres letras.



En principio, el «Código Q» nació para las telecomunicaciones marítimas, pero con el tiempo se extendió a diversos ámbitos como la aeronáutica, el ejército y el mundo de los radioaficionados.



Otro dato interesante que nos cuentan quienes han investigado sobre los Códigos Q, es que estos se crean gracias al esfuerzo del gobierno británico que buscaba simplificar la comunicación entre estaciones de radio marítimas. En ese tiempo (1909), la radiotelegrafía operaba a través del código Morse, lo que hacía que la transmisión de mensajes largos fuera un proceso lento y propenso a errores.



Como nos cuentan en infomatecdigital.com: «En 1912, durante la Tercera Convención Internacional de Radiotelegrafía celebrada en Londres, el Código Q fue adoptado oficialmente y se incluyó en las regulaciones internacionales de telecomunicaciones. Desde ese momento, su uso se extendió rápidamente más allá del ámbito marítimo».



Un dato interesante es que de todos los códigos Q, porque son muchos, «QAP» es uno de los más utilizados en el habla hispana, trasladándose, desde su origen, a otros escenarios inimaginables, como, por ejemplo, el de las pláticas coloquiales con nuestros amigos.



Algunos códigos Q que me parecen interesante para compartir son los siguientes:

· QAP, para indicar que se está atento o en frecuencia: «¿Estás QAP para lo que te dije»

· QTH, para indicar la ubicación: «Mi QTH es en mi lugar de trabajo»

· QRU, para indicar el estado: «Ahora mismo todo está QRU positivo»

· QSO, establecer una conversación: «Tenga un QSO con su jefe inmediato sobre lo que hablamos»

Así que ya lo sabemos: El código «QAP» se desprende de los famosos códigos «Q» que se usan internacionalmente como consulta abreviada en comunicaciones telegráficas y más tarde radiofónicas.

¡Gracias por leerme!