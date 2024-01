Cada vez más se observa una sinergia efectiva en el seno de la alianza ResacateRD de cara a las elecciones del próximo mes de febrero. La misma que se observa entre sus líderes, bases y ciudadanos independientes o silentes a los que cada día se les deteriora más su existencia y sienten que, post-2020, el presupuesto familiar y los programas de políticas públicas inclusivas y multisectoriales, prácticamente, desaparecieron para ir a parar a gasto de publicidad estatal -para vender percepción pública artificiosa- a costa de aumentar la deuda pública a través de empréstitos de no retorno o retribución social sino de orientación extractiva a favor de oligarquía y empresarios…



Sin duda, estamos, como nunca en nuestra historia contemporánea, ante un gobierno de popis, insensible y de predominio de agendas supranacionales. Parece -o se percibe- que se ha dado una curiosa transacción o capitulación disimulada sobre asuntos neurálgicos-fácticos: Haití, migración y frontera; y, en un plano estrictamente nacional, entre delincuencia común y crimen organizado -narcotráfico, inseguridad ciudadana, etcétera- y una publicidad estatal que se empecina en vender e imponer, en el imaginario de la gente, mentiras sobre “realizaciones” que no hay por dónde descubrir, al menos en la dimensión propagandística que se pregona. En fin, estamos ante un gobierno de enunciados y escándalos; y aún así se insiste en querer perpetuar tal desastre…..



Sin embargo, febrero pinta como un punto de inflexión político, electoral y ciudadano nada halagüeño para la reelección y su partido por más “encuestas de sastrería” y apelación al ya desacreditado y devaluado discurso anticorrupción; increíblemente, en medio de más de lo mismo.



Es más, ya se siente, en la atmósfera social y electoral, que febrero próximo marcará el mapa-ruta de la victoria de la alianza RescateRD y que la reelección se viene abajo, pues, ¿quién dijo que con super-inflación, desempleo, crisis económica, canasta familiar por las nubes, delincuencia galopante y endeudamiento público alguien se puede reelegir? Eso, ni Vengoechea ni chamanes podrán revertirlo.



Y solo una falta de mira política-electoral o fijación errada de la oposición -la idea de ir cada quien por su lado en mayo-, podrá ayudar, quiérase que no, a la reelección. Y habrá que ser muy ingenuo o incógnita para no actuar, post-febrero, y aunar fuerzas para salir de este “cambio” o calvario, piénselo, (la historia nos dice que la reelección es una serpiente de siete cabezas y que no se debe subestimar porque opera bajo el cobijo de gobierno, oligopolios y ciertas agendas supranacionales). !Ojo al Cristo, pues!

La oposición, aglutinada en RescateRD, tiene la palabra… (y lo que estamos observando es esperanzador y halagüeño). Febrero próximo dirá.