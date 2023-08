Con el anuncio realizado por el ingeniero Miguel Vargas el pasado lunes 21 de agosto, informando de la conformación de una alianza electoral de cara al 2024 entre el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, se produce una nueva realidad electoral.



El surgimiento de la llamada “Alianza Opositora Rescate RD” cambia de forma radical el panorama político y electoral del país. Su primer impacto se orienta a revertir la percepción de que el presidente Abinader era inderrotable y que tenía todo a su favor para irse sin inconvenientes en una primera vuelta. Este acuerdo opositor se erige como un gran obstáculo para las pretensiones reeleecionistas del actual gobierno.



Hasta hace unos meses era imposible pensar que fuera viable una alianza electoral entre el PLD y la FP. Los odios y rencores que se produjeron entre los seguidores de esos dos partidos y que provocaron la ruptura en octubre del 2019, parecían insalvables en tan corto tiempo. Pero la actitud agresiva del gobierno de querer liquidar al PLD por la vía del Ministerio Público, de quitarle alcaldes y líderes a esos dos partidos de oposición y la decisión del actual mandatario de buscar la reelección, llevaron a que los principales líderes de esas organizaciones, Danilo y Abel del PLD y Leonel de la FP, entendieran que lo más conveniente es enfrentar unidos el intento de reelección del actual presidente.



En el actual proceso electoral muchos no imaginaban ver juntos en un mismo escenario, con los brazos levantados y una inmensa sonrisa en sus labios, a Charlie Mariotti, Rubén Bichara y Danilo Díaz, del PLD, Radhamés Jiménez, Antonio Florián (Peñita), Roberto Rosario y Nicolás Calderón, de la FP, y Miguel Vargas, Héctor Guzmán y Janet Camilo, del PRD. Esa imagen valorada por muchos, es un hecho que muestra claramente que el acuerdo anunciado tiene una clara solidez y una visión estratégica.



El ingeniero Miguel Vargas, que se creció ante la historia con su actuación para lograr este pacto, informó que lo acordado en “Rescate RD” implica, en una primera etapa, candidaturas comunes del PLD, PRD y FP, en 3 senadurías: Barahona, Hato Mayor y Hermanas Mirabal, y en La Romana alianza entre PRD y PLD.



Asimismo, candidaturas comunes de los tres en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Esto significa una alianza que cubre 236 territorios, lo que equivale al 60 % del territorio nacional. Y a pesar de que todavía no esta incluido el Gran Santo Domingo, ni provincias de la importancia de Santiago, San Cristóbal o La Vega, esta primera etapa del acuerdo implica un paso de avance muy importante que pone en funcionamiento el camino de la unidad y que podría incluir a esas demarcaciones en las próximas semanas.



Rescate RD envía a la población un claro mensaje de unidad y fortaleza de la oposición. Es una acción concreta que dificulta y puede evitar que la reelección gane en primera vuelta. Y con el acuerdo de que, quien quede en segundo lugar, será apoyada por toda los demás partidos de oposición, se traza una clara línea unitaria desde ahora. Ese hecho pone tanto al PLD como a la FP a emplearse a fondo, a trabajar con mayor fuerza y ahínco, para que su candidato sea quien clasifique en la primera vuelta, pues eso sería el camino casi seguro de ganar la presidencia en la segunda vuelta.



El acuerdo se convierte también en una especie de freno a las actuaciones del gobierno para convencer o sonsacar alcaldes o figuras importantes de la oposición. Y aunque el transfuguismo continuará con algunos casos puntuales, de ahora en adelante no será tan fácil convencer a un alcalde o a un dirigente de oposición, pues ya se siente mucho más real la posibilidad de que el frente opositor llegue al poder en el 2024.



Ahora bien, desde mi humilde óptica lo más trascendente del acuerdo es que acerca a los dos principales líderes opositores del país, Danilo y Leonel, dos ex presidentes con un historial enorme de buenas realizaciones en bien de la nación, dos estrategas y constructores de la más efectiva maquinaria electoral de los últimos años y dos figuras que unidas garantizan un enorme caudal de votos, así como el apoyo de importantes sectores influyentes de la nación dominicana. Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas juntos, trabajando para una misma causa, son cuatro razones que tienen todas las posibilidades de garantizar el triunfo de la oposición en las tres elecciones del 2024.