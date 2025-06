¡Hola, asiduos lectores de elCaribe! En esta entrega compartimos la diferencia en cuanto a los usos de “He”, “e” y “eh”, que son palabras monosílabas que se confunden por su pronunciación casi idéntica. Las tres existen en español, pero son palabras muy diferentes, tal como nos explica el Diccionario de Dudas.



El monosílabo “he” es una forma del verbo haber y se utiliza como auxiliar, como podemos apreciar en este ejemplo: He terminado de hacer la tarea.



En tanto que “e” es una conjunción, variante de y: María e Isabela salieron a pasear esta mañana.



Finalmente, “eh” es una interjección utilizada para llamar la atención o reprochar: ¡Eh, tú! ¡Ven aquí!

Es importante, además, saber en qué casos y cuándo usar “he”, que es la primera persona del singular del verbo haber. Se usa sobre todo como auxiliar en el pretérito perfecto compuesto (he comido, he llamado, he bailado, he cenado):



He bailado como un trompo en mi fiesta de natalicio.



Todavía no he podido decirle a él que ya no lo quiero.



Nunca he viajado a ese país, pero me gustaría hacerlo algún día.



Te he escrito varias veces y me dejas en visto.



Le he dicho a María que mañana no es posible reunirnos.



“He” también es un adverbio usado para señalar algo en el espacio y aparece con aquí, ahí y allí. Los pronombres me, te, nos, lo, la, los, las y le pueden unirse al final de palabra (henos, hela…).

Heme aquí, esperándote, como siempre.



Helos ahí, tan contentos y sin preocupaciones.



Asimismo, sobre cuándo usar “e”, recordando que es conjunción copulativa, es importante destacar que se usa en lugar de “y” cuando la palabra siguiente empieza por “i” o “hi” (bella e inteligente, aguja e hilo). No se usa cuando la palabra siguiente empieza por “hie” (madera y hierro, fuego y hielo):

Juan e Igor son los mejores jugadores de béisbol.



Están todos invitados a la fiesta: padres, hermanos e hijos

Coge la bomba e hincha el neumático

Luis e Isabel son los menos favorecidos de este grupo.

Es un niño muy nervioso e inquieto

Finalmente, sobre cuándo usar “eh”, hay que tener en cuenta que esta es una interjección que se usa para llamar, advertir, reprender o despreciar:

¡Eh!, ¿qué es lo que haces?

¡Eh, oiga! Le advertí que si lo volvía a ver tendría problemas.

Es la última vez que te lo digo, ¿eh?

Espero que tras esta bien explicada entrega sobre el uso de estos tres monosílabos haya aclarado dudas sobre su escritura.