Tal como mencionamos en nuestra entrega anterior, urge prestar más atención a la formación ética de los niños y adolescentes en la escuela. Como laboratorio para la vida, ésta constituye el espacio idóneo para el educando formar su conciencia moral y aprender a convivir en sociedad.



En una de sus reflexiones filosóficas, Ortega y Gasset refirió que la ética no es un performance complementario que añadimos a nuestras vidas como un adorno o accesorio para lucir bien; sino que apunta a vivir en coherencia con nuestros valores, lo que a su vez permite hinchar nuestros destinos. Se trata, por tanto, de algo vital. Aprender a vivir éticamente no es otra cosa que cultivar el arte del bien vivir. No del buen vivir.



La única forma de lograr una vida plena y fecunda, sostenida en el tiempo, es actuando con ética en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. A esto se aprende en la familia y en la escuela. Los padres, siendo ejemplo de una vida apegada a los valores, así como disciplinando a los hijos de forma consistente, responsable y amorosa; la escuela, por su parte, creando una cultura de respeto y cuidado del otro que permee todo el entorno educativo, y aprovechando las oportunidades que ofrecen las inconductas para elevar el nivel moral de los educandos.



Preguntas como: ¿qué te llevó a realizar esta conducta? ¿cómo piensas que se siente tu compañero/a? ¿cómo podrías haberlo resuelto de manera diferente?, van elevando, poco a poco, la conciencia moral de los niños y jóvenes para que al final del trayecto educativo puedan ser independientes y tomar decisiones siempre apegadas a la ética.



Obviamente, estas reflexiones deben ir acompañadas de las consecuencias consignadas en el manual de convivencia de la escuela, e implementadas en coordinación con la familia. Así, familia y escuela se convierten en un equipo con la mirada alineada, que trabaja en conjunto hacia la misma meta. Esto constituye la primera clave para nutrir el carácter ético de toda persona, desde su niñez y juventud.