Entre abril y mayo tuvimos lluvias después de haber estado prácticamente sin precipitaciones desde noviembre. Fueron el alivio tras una agobiante sequía. La provisión de agua potable, particularmente afectada desde febrero, mejoró. Sin embargo, todavía no llueve lo suficiente. El río Duey, fuente del acueducto de Santo Domingo para zonas como Los Alcarrizos, Los Girasoles y barrios de la avenida República de Colombia, virtualmente ha desaparecido. Es menos que un charco ahora, muestran videos de la CAASD. En esos sectores hay quejas y protestas en reclamo del agua. Exigen su servicio a las autoridades, es vital. Pero, no puede darse lo que no se tiene.