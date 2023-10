Casi US$41 mil millones invertidos en educación en diez años, pero la desgracia de que nuestros niños no aprenden no varía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer contra nuestra deficiente educación escolar? Bueno, a través de Educa, su brazo de apoyo a la educación, el empresariado dominicano no se da por vencido y sigue aportando a la solución. Un aspecto esencial en el aprendizaje es el papel del hogar y la familia y ese será el tema central del 27º congreso educativo “Aprendo”, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, a desarrollarse este 17 y 18 de noviembre. “Maestros profesionales, familias comprometidas” es la consigna, fervorosa.