Gran empleador de profesionales de la comunicación masiva, nuestro Estado. La más humilde oficina pública tiene periodistas y otras designaciones para servir la información pública, que se supone debe ser veraz y un despacho fluido, oportuno, transparente. Gobiernos del PLD crearon una enmarañada burocracia de comunicación en las agencias gubernamentales: tienen directores de comunicación, de prensa, de relaciones públicas, de comunicación digital, de publicaciones, encargados de oficinas de acceso a la información pública, etc., etc. Pese a esas superestructuras, onerosas para los contribuyentes y las cuales el PRM no cuestionó sino continuó, hermetismo y opacidad son la característica de muchas entidades oficiales actualmente. Increíble, pero cierto.