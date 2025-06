Que el cargo contra Antonio Espaillat y su hermana por el desastre de la discoteca Jet Set sea “homicidio involuntario agravado” y no “homicidio involuntario” no aporta gran cosa. La pena máxima es de dos años en todo caso, y no hay cúmulo de penas, por efecto de nuestro desfasado Código Penal. En cuanto a lo civil, el cuadro tampoco es esperanzador para los afectados. Tanta gente y tantas demandas, es tanto dinero, que es razonable preguntarse con qué patrimonio podrían los Espaillat, en caso de ser condenados, resarcir a todos los demandantes. El proceso está en marcha, pero es poco prometedor, por el carácter extraordinario del caso, montos involucrados y legislación vigente.