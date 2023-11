El Centro de Análisis para Políticas Públicas fue fundado en el año 2007 por el actual ministro de Industria y Comercio (y entonces diputado), Víctor Bisonó Haza, con el objetivo de promover la libertad económica, y de ser un espacio para debatir ideas para fomentar la prosperidad.



Se distinguen entre sus aliados José María Aznar, Mario Vargas Llosa, la Red Liberal para América Latina y la Alianza de Democracias. Este componente internacional le ha permitido contar entre sus exponentes invitados a República Dominicana figuras de la talla de ex presidentes y brillantes intelectuales como Sebastián Piñera, Álvaro Uribe, Felipe Calderón, Mauricio Macri, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Montaner y Gloria Álvarez.



La importancia de un centro como el CAPP en nuestro país radica en el tan necesario contrapeso a favor de la democracia y la libertad de mercado, en un continente amenazado permanentemente por el populismo izquierdista y su poder empobrecedor. Más evidentes en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina, pero angustiosamente latentes en el nuestro.



El CAPP contribuye a través de sus paneles y cursos a despertar de su apatía y concientizar a los ciudadanos sobre lo importante de defender la libertad de mercado y la propiedad privada, y de luchar con todas sus fuerzas contra la imposición de gobiernos autocráticos de izquierda que todo lo confiscan (incluyendo los sueños de emprender y prosperar). Los invita a alarmarse y a dejar de ser neutrales y pasivos.



Esta gente no habla de que “somos iguales y merecemos lo mismo” (lo que no es más que pura demagogia). Más bien se expresa en términos de “igualdad de oportunidades” y “a cada cual según sus méritos y talentos, y no a través de privilegios”, que es lo verdaderamente justo en una sociedad.



Propugna por eliminar la asfixiante burocracia que tanto entorpece la libre competencia, porque incentiva el tráfico de influencias y los compinches de amiguetes.



Entiende que el Estado debe ser pequeño y austero, supervisor y facilitador a la vez, y los impuestos bajos y planos, para simplificarles la vida y motivar a los que emprenden y producen.



Se preocupa por el cambio climático, pero dentro de un rango razonable y compatible con el crecimiento económico. Y no pierde mucho su tiempo en adoctrinamientos absurdos, como el feminismo radical y la ideología de género.



Los del CAPP siguen creyendo en la lucha contra el narcotráfico a través de prohibiciones y persecuciones. Les deseamos que algún día dejen esa ingenuidad y se den cuenta que esa es una estrategia perdedora que no ha hecho más que desperdiciar el dinero de los contribuyentes y volver poderosísimos a los peores individuos de la sociedad. Ojalá esto pase pronto.



Muchas felicidades a Ito Bisonó por tan importante aporte. Está contribuyendo sin dudas a librarnos del maleficio “bolivariano” y de gente tipo Daniel Ortega, Chávez, Maduro y Evo, que sin duda existe en el espectro de políticos dominicanos que nos quieren gobernar.



Con iniciativas como la suya tenemos más esperanza en el porvenir de nuestro país.