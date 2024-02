Ya la ciudad capital llega a su clímax en el marco del agitado proceso electoral concerniente a las elecciones municipales pautadas para montarse el domingo 18 del cursante mes.



Pero, una pregunta puntual: ¿estamos a tiempo para ver -cara a cara en un debate por la televisión- a Carolina Mejía, y Domingo Contreras?



Carolina, actual alcaldesa del Distrito Nacional, aspira a la reelección. Es postulada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Domingo es el candidato a la misma posición por la Alianza Rescate-RD que conforman el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Otras organizaciones políticas, que también forman parte de la Alianza Rescate-RD, dan su respaldo a Domingo.



El pasado fin de semana arreciaron sus actividades con miras a conquistar el voto de los capitalinos. Las redes sociales se atestaron de manifestaciones de apoyo para los dos. Sobre la “franjas” de simpatías, no entraré en detalles



Revelación: En un encuentro con medios noticiosos y productores de programas de radio y televisión, el candidato a la alcaldía distrital por la Alianza Rescate-RD, no vaciló en dar respuesta a la pregunta formulada por quien escribe: ¿Usted aceptaría participar en un debate público por televisión con su rival Carolina Mejía? “Claro que sí…no tendría ningún problema en ir a ese debate”, respondió.



No sé si, por ejemplo, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) tendría el tiempo requerido para organizar el anhelado debate.



Cito a la ANJE porque la dirección ejecutiva de esa organización, en los últimos años, se ha mostrado interesada -y lo ha hecho con mucho ruido en los medios de comunicación- en que los candidatos a la Presidencia de la República acepten participar en debates electorales y presentar sus propuestas a la población.



Domingo Contreras, además de dar respuesta directa a la pregunta, entregó un documento donde plantea algunas de sus realizaciones, en caso de ganar la alcaldía.



Afirma que “tengo la experiencia, la preparación y el compromiso. Soy un hombre de resultados, conozco los problemas de la capital y también sé cómo solucionarlos”.



De su lado, Carolina reitera, con firme insistencia, en que “ha llevado el cambio que necesitaba la ciudad de Santo Domingo”. Cree que por tal razón los munícipes deben darle cuatro años más para solidificar su gestión.



En un debate público por TV Carolina y Domingo, tres o cuatro días antes de los comicios, podrían, con creíble precisión, dar a conocer -sin titubeos- sus ideas ante el soberano y de esa manera ganarse el voto de las mayorías.



Entonces, ¡qué venga ese debate!