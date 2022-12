Faltan apenas 5 días para que este 2022 culmine. Siempre se habla de pasar balance, de asumir retos y metas y hacer una proyección de lo que esperamos realizar en el nuevo año que llega.



Ha sido un año de retos para muchos, pero sobre todo para el Gobierno del presidente Luis Abinader que ha debido enfrentar un poco de todo, entre inseguridad, carestía de productos de primera necesidad, como resultado de una inflación que no es sólo local. Una guerra entre Ucrania y Rusia han complicado aun más las cosas.



La lucha contra la corrupción está en pie, funcionarios y exfuncionarios presos, otros en prisión domiciliaria, pero el dedo acusador no solo se ha fijado en los del pasado Gobierno.



Otros casos serios de corrupción que involucran a funcionarios del partido oficial se han estado ventilando. La reelección y las luchas internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por candidaturas en todos los niveles.



Este Gobierno ha debido enfrentar a una oposición que comenzó con cierta timidez, pero que ha cobrado fuerza a medida que pasan los días y se acercan las fechas electorales, tiene como punta de lanza a Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que está decidido a ser presidente por cuarta ocasión. El líder de la FUPU no deja pasar una, y al contrario de otros procesos de campaña, está haciendo cosas que nunca hizo, hasta en Tik Tok se le vio.



La dirigencia del PRM ha demostrado algunos disgustos, por no estar de acuerdo con ciertas decisiones, Ramón Alburquerque, es una de las voces más disidentes que tiene el propio partido oficial, de igual manera, ha hecho lo propio Guido Gómez Mazara, que no se ha quedado callado y ha visitado el país llevando su mensaje en pos de conquistar el apoyo de los perremeístas disgustados, con miras a ser una opción para la Presidencia en 2024.



El Gobierno ha debido enfrentar nuevas variantes del Covid-19, el cólera, en fin, aunque muchos creían que a esta altura del año estos virus serían cosa del pasado, han regresado para recordarnos que nunca se irán y que hay que convivir con ellos.



Ha sido un año de muchos desafíos que vislumbra un 2023 aún más activo y retador. Un año preelectoral en el que veremos de todo un poco y que solo nos queda encomendarnos al Señor, confiados en que lo mejor está por venir.