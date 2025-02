Sobre la relevancia de la ciencia comencemos -como no es lo habitual- por una ciencia social y no natural; en este caso por la Economía.



Lo que hay detrás del funcionamiento general de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y además la realidad de que las crisis económicas en la actualidad son la excepción y no la regla, está relacionado en una elevada proporción con la aplicación del conocimiento científico a la predominante economía de mercado cual objeto de estudio; y respecto a lo cual los órganos de gestión económica como los bancos centrales -entre otros- han estado aplicando con bastante rigor ese conocimiento científico que no cesa ante las permanentes contribuciones de quienes estudian e investigan con pasión a la Economía cual ciencia.



Es cierto que como ciencia social la Economía puede ser y realmente es afectada por determinados sesgos ideológicos o políticos pero su relevancia como ciencia en la actualidad es mas que evidente. Solo referir como se superó el impacto económico de la pandemia, casi ya como un relativo lejano recuerdo.

La ciencia en todas sus manifestaciones en su incesante proceso de conocer la naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento, en su esencia ha transformado cualitativamente la vida del ser humano. La ciencia por la vía de la Medicina ha llegado a conocer en lo más profundo el funcionamiento del cuerpo humano, y deriva respuestas que junto a otros factores han aumentado considerablemente la esperanza de vida al nacer, de forma tal que como promedio a nivel mundial en 1960 se estimaba en 52 años, ya para el 2020 era de 73 años, con diferencias regionales asociadas a la aplicación de la ciencia. Se destacan avances por la vía de la Neurobiología en el conocimiento del que se considera el más alto nivel de desarrollo de la materia: el cerebro humano.



La ciencia a través de otras de sus vertientes como Física, Química y Biología ha logrado avanzar en el conocimiento de las leyes que explican el funcionamiento del universo o sobre la constitución de la materia, la naturaleza y evolución de los seres vivos; así como áreas de gran confluencia interdisciplinaria como la Antropología que hoy hace posible conocer la naturaleza humana, y es la potencial base para una mejor gestión de la vida social e individual.



Se trata de la relevancia de la ciencia a partir de esas puntuales referencias; destacando que en el diario vivir tiene mucho valor mantener una permanente mirada en su integralidad y en sus especificidades que tanto dicen de sus significados, así como sus impresionantes y más que incesantes progresos.