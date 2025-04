El pasado 8 de abril fue un día terrible, doloroso y demasiado triste para todos los dominicanos por las vidas que se perdieron tras el colapso del techo de la popular discoteca Jet Set, donde tocaba nuestro querido, admirado y respetado merenguero Rubby Pérez, una tragedia que tuvo impacto internacional por las figuras y las personalidades que allí perecieron.



Y quisiera hablar de la cobertura periodística en estos casos, donde mis queridos colegas deben poner en remojo lo emocional, aunque estén afectados, para llevar las informaciones oportunas orientar y edificar a la ciudadanía, pero sobre todo a los afectados y a sus familiares.



Desde la Fundación Gabriel García Márquez nos recuerdan algo muy importante y que todo periodista y comunicador no debe olvidar a la hora de dar cobertura a hechos que envuelven una tragedia: la ética y la empatía.



“Lo primero es saber que la obligación ética del periodismo cuando hay situaciones extremas en las que aparecen víctimas, sean accidentes, tragedias o hechos de violencia, debe ser el respeto a esas personas, actuar con empatía”, responden a una periodista al esta preguntar sobre cómo actuar en tiempos de cobertura de tragedias, texto colgado en la página de fundacióngabo.org a modo de edificar.



Además, recuerdan a todos los periodistas que el esfuerzo debe centrarse en informar aquello que sea de interés para las audiencias sin caer en el abuso de la tragedia humana para exacerbar emociones en búsqueda de clics o “rating”.



“La tarea del periodista es informar, por principio. Debemos tener presente que esa labor bien hecha puede ayudar más en casos de emergencia que tratar de atender situaciones para las que no estamos preparados”, recalca el escrito.



Ciertamente hay situaciones humanas que afectan profundamente hasta a quienes informan y nos hace recordar que hay situaciones extremas en las cuales no perdemos nuestra condición humana por estar cubriendo el evento y eso puede llevarnos a hacer más de lo que es nuestra labor. Solamente el momento preciso en cada caso nos dirá cómo responder”, cita este fragmento de la respuesta a la periodista, la cual considero es oportuna por la tragedia que ha consternado a todo el país.



En el cierre de esta entrega de periodismo y gramática lo único que puedo decir a los colegas es que siempre debe prevalecer lo que nos enseñaron en las aulas y lo que aprendimos en la práctica, porque “lo profesional se nota cuando el respeto al trabajo, a la dignidad de las víctimas y al dolor de los familiares se hace presente”.

¡Esta tragedia duele, el duelo es colectivo!