Como todos saben se han estado publicando encuestas sobre el posicionamiento de partidos y candidatos. Son empresas registradas ante la JCE. Hacerlas a distancia del evento electoral no es igual que hacerlas poco antes de la votación. Ahora sirven para definir estrategias. Recientemente se han publicado, y una de ellas nos sirve para comentarla. Se trata de “ SISGLO”, aplicada del 23 al 26 de noviembre de 2023, a 1,900 entrevistados, con margen de error de 2.2%.



Lo primero es que para trazar estrategias ella trae el nivel de rechazo de los candidatos presidenciales. Dice que el 22.5% nunca votaría por Abinader; no lo haría por Leonel casi igual el 23.5% (un punto de diferencia); y el 29.6% no lo haría por Abel (7.1% y 6.1% más que Abinader y Leonel, respectivamente). Del total 14.7% no respondió y 9.7% por ninguno. Es decir, el techo electoral de Luis es 77.5%; de Leonel 76.5%; y Abel 70.4%.



Llama la atención que Abel sea el del techo más bajo. Se deduce una explicación en la misma encuesta, los dominicanos no quieren “inventar con un nuevo”; puede verse cuando se responde la pregunta: ¿Cuáles piensa Ud. serían las características más importantes del próximo gobernante de la RD? El 87% dice experiencia; 12% novedad; 1% no sabe. No se quiere improvisar. A su vez, cuando se pregunta cuál de los tres solucionaría la crisis económica de altos precios: Leonel 44%; Abinader 38%; y Abel 11%; no sabe 7%.



En otro sentido, la encuesta ofrece el dato de que en primera vuelta serían: Abinader 42.3%; Leonel 37.5%; Abel 15.7%; no sabe 3.9%. De ahí que el 59% entiende que hay segunda vuelta, y el 41% que no la habrá. En segunda vuelta los resultados serían: Leonel 53.6% y Abinader 33.5% (no sabe 4.1%). Y si es Abel perdería con 33.5% frente a Abinader 52.7%; no sabe 13.5%. No es difícil reforzar una estrategia de primera vuelta.



Es evidente que Leonel gana estas elecciones en primera o segunda vuelta. Para ganarla en primera vuelta se lograría redefiniendo la estrategia. Cuando se pregunta si el país está siendo correctamente manejado 41% aprueba y 57% desaprueba, NS 2%. Sobre problemas que le afectan personalmente 75% desempleo, 80% costo de la canasta familiar, y 85% corrupción para el país, y personal 15%. Desaprueba el gobierno el 54%, lo aprueba el 43% y 3% no sabe.



Resulta relevante el posicionamiento que ha alcanzado la Fuerza del Pueblo. Compite en intención de votos con 30.8% frente al PRM 32.6%; o sea,1.8% de diferencia. El PLD se queda chiquito con 15%. Atrás el PRD 2.4%; otros 5.8%; PRSC 1.6% y no sabe 11.8 %.



En las presidenciales históricamente vota en promedio un 70%, excepto en las pasadas del 2020 por la pandemia COVID-19 votó alrededor del 50%. En esta encuesta se registra una intención de muy seguro y seguro 66% y poco seguro 15%, sumados arroja 81%; muy seguro que no y seguro no 11%; y no sabe 8% ¿Cuál es la esperanza del pueblo dominicano para estas elecciones 2024? La esperanza es desarrollo y progreso, con: Leonel 41%; Abinader 38%; Abel 12%; y NS 9%.



Se puede afirmar que el pueblo dominicano votará masivamente, y en primera vuelta ganará Leonel con 53% de los votos.