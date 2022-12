Email it

Con motivo de celebrarse hoy el Día Internacional Contra la Corrupción

El mismo ruido mediático provocado por la oposición a la existencia del ministerio público independiente, pasó -por la misma razón- a desacreditar los procesos judiciales contra poderosos funcionarios y figuras del pasado, imputados por desfalco a los fondos públicos.



Los generadores de ese ruido mediático son tan hábiles que trabajan ahora por fijar la percepción de que el cambio de prisión carcelaria a domiciliaria a los tutumpotes peledeístas bajo investigación, sea percibido por el pueblo como fracaso de la lucha del país contra la corrupción.



En ese sentido me parece oportuno amplificar las doctas y serenas orientaciones emitidas y la fe que muestra el inteligente y polifacético Dr. Ricardo Nieves, en que habrá justicia, condenas, al final de las escandalosas investigaciones por corrupción.



Primero dice Nieves que la decisión judicial de mandar a prisión domiciliaria a las poderosas figuras del pasado gobierno es de estricta índole garantista, y que está amparada en la ley.



Aclara, de paso, tener conocimiento que ninguna otra motivación puede haber impulsado la decisión, como no fuera la administración del debido proceso.



Luego considera injusto que a los integrantes de parte de la poderosa corte del PLD se les aseguren esas condiciones garantistas, para defenderse mientras están sueltos, pero que lo mismo no se haga con unos 14 mil pobres encarcelados.



El privilegio a los políticos del pasado lo explica Nieves en la impunidad y los privilegios que el sistema judicial otorga a los poderosos, que sólo puede eliminarse en la lucha contra la impunidad que apenas comienza.



Nieves tiene confianza en que habrá luz al final del túnel, siempre que el ministerio público haga el trabajo, documentando y demostrando, como se ha anunciado, que hay montañas, cordilleras de pruebas.



Pruebas de que el pasado se dio al arrebato traficando con su influencia, burlando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y otras normas, para quedarse ellos solos y sus allegados con lo que son riquezas de todos.



El martes Argentina dispuso encarcelar durante 6 años a su expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, precisamente condenada por corrupción. Ella y su difundo esposo agotaron varios períodos en modelos de gobierno muy parecidos en ciertos aspectos a los ejercidos aquí durante 20 años por los anteriores inquilinos de Palacio.



Este viernes 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, es una buena oportunidad para reflexionar sobre un tema incluido entre las causas que explican por qué los dominicanos tenemos tanta pobreza y desigualdad.