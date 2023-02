Hace días compartí con un grupo de tuiteros detalles sobre la importancia de escribir y hablar bien, a través del espacio que encabeza en Twitter el amigo Juan Manuel Carbonell, quien ya nos tiene acostumbrados a llevar temas de interés a él, al que se suman sus seguidores.



Al preguntarme si el uso de las redes sociales le haría un hueco a la escritura formal, mi respuesta se centró en lo siguiente: las normas gramaticales existen, quien no las aplique, sencillamente se perjudica a sí mismo, no al universo gramatical.



Allí hablamos de todo durante una hora: los errores más comunes en la ortografía, por qué es importante procurar siempre escribir y hablar de manera correcta sin importar en el espacio, la influencia de la escritura anglosajona en nuestro idioma, consejos generales para tener buena ortografía, entre otros aspectos.



Recuerden que entre los principales errores gramaticales que nos encontramos, principalmente en las redes sociales, podemos mencionar la confusión que suele darse entre las palabras homónimas, que al mismo tiempo se dividen en dos: las homógrafas, que son aquellas con distinto significado pero igual pronunciación y escritura; y las homófonas, que se pronuncian igual, pero se escriben distinto.



La conversación con los participantes, de mucha calidad, se desarrolló no solo con mi exposición, sino con una interacción que abarcó respuestas a sus inquietudes, en un espacio en donde hasta se compartieron anécdotas jocosas que se centraban en el tema en cuestión: la ortografía.



Cerramos con algunos consejos para procurar siempre poner en práctica la buena redacción con base en las normas gramaticales, entre estos podemos citar: ser directo y claro a la hora de escribir y tener presente que las palabras en mayúsculas se deben tildar y no abusar de ellas.



Asimismo, tener pendiente que los signos de admiración o interrogación deben emplearse al comienzo y al final de la palabra o frase, no cortar las palabras por falta de espacio, acudir a las fuentes oficiales siempre que haya una duda.



Si crees que no te basta con esto, será de mucha ayuda tomar un curso de gramática y ortografía, unirte a grupos en internet de gramática y ortografía, así como también ubicar un club de lectura que te permita empezar a cultivar el hábito de leer. Como pueden ver, la conversación fue muy productiva y nos dejó claro que: ¡Escribir bien habla de nosotros mismos y del respeto hacia quienes reciben nuestros mensajes!



¡Gracias por leerme!