El miércoles 13 no fue un buen día para los del Gobierno y su partido, al confluir dos situaciones que corren de manera negativa. No se acabará el mundo ni es un golpe demoledor, pero la petición de Participación Ciudadana para que Abinader descontinúe LA Semanal hizo efecto, y más por venir, precisamente, de Participación Ciudadana. De seguro los ha puesto a pensar. Lo otro no es un palo de gallera, pero les tumba el discurso el hecho de que el presidente de la JCE les diga que los partidos de oposición, que estaban siendo ridiculizados, tienen razón al pedir la friolera de RD$2,500 millones. Lo primero que llega a la mente es que no era un “pataleo”. Y revalida aquello de que el que no grita no mama.