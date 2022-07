Email it

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño exhibe un aire juvenil, lo más probable que por estrategia política y de imagen. El jueves elCaribe le dio portada a una fotografía suya en la que proyecta un looks casual y una presencia moderna, pero ha sido tema de conversación, con muchas reacciones que poco le favorecen, un video de challenger en el que baila y canta un popular tema de música urbana. A Doña Margot que no se amedrente y que tire pa’lante; que haga lo más conveniente para sus aspiraciones políticas. Lo único que debería sopesar, a sus 57 años, es si va con el perfil político que ha labrado y si con su giro hacia la chercha y lo insulso contribuye a elevar el debate y a resaltar valores positivos.