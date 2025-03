Hay que “mentalizarse” temprano porque mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá una excesiva verborrea sobre equidad de género y se dirá que es el ser más excelso. Funcionarios y políticos estarán en primera fila, los que primero, antes de abordar el tema y hablar de la mujer a boca llena, debieran enjuagarse la boca. El Gobierno, por vergüenza, no debiera darse por enterado de la fecha, pues el género femenino en su gabinete es apenas un 9%. Por suerte, al no ser año electoral, los políticos, que las reducen a cuotas, que las subestiman y relegan, no tendrán promesas ni se acordarán de ellas. Hay que desenmascarar el discurso hipócrita y repensar en el país la masculinidad, para no tratar a las mujeres como actualmente lo hacemos.