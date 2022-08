Email it

Se ha comenzado a hablar, y a escribir, de manera impropia que Abinader rendirá cuentas de sus primeros dos años de gestión el próximo martes 16 de agosto desde la ciudad de Santiago. El presidente de la República sólo rinde cuentas los 27 de febrero, atendiendo al artículo 128 de la Constitución, acompañado de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales. Hecha la aclaración, habrá un discurso, pero la expectativa no está en lo que vaya a decir si no en si habrá más cambios. Pero de hacerlos, que los haga ahora, porque de lo contrario si los deja para el 16 su alocución sería absorbida por las remociones porque a la gente le gusta un can y más si alguien cae en desgracia.