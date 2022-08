El PRM dejó para mañana la reunión de la Dirección Ejecutiva que definirá la Presidencia del Senado, luego que la comisión que encabezó Eddy Olivares hizo las diligencias de lugar, pero no logró convencer a todos los senadores de su partido para que apoyen la continuidad de Eduardo Estrella. Los comisionados sí lograron doblegar algunas voluntades, pero el consenso no se pudo establecer y hay temores que una plancha con el apoyo de los once de la oposición pueda echar un pelo al sancocho del partido oficial para mantener a su aliado en el cargo. Sea cual sea la decisión, ya se sabe que el senador de Santiago no genera consenso en el PRM y eso, bueno no es.