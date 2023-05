Email it

Se entiende por política exterior el conjunto de objetivos que establecen los tomadores de decisiones de un Estado con respecto al comportamiento de otros Estados o entidades internacionales, con el propósito de alcanzar metas específicas definidas en términos de los intereses nacionales



En cambio la política internacional se refiere a los procesos de interacción entre los Estados, o entre éstos y los demás sujetos de derecho internacional, que actúan en función de sus intereses políticos y que son controlados por los órganos gubernamentales.



La política exterior de un país no puede obedecer a un grupo de personas, a un grupo político o a un grupo comercial sino que debe responder a los intereses de todos. De ahí es que los partidos políticos han tenido como desafío articular las relaciones internacionales con la política exterior del Estado. Y los dominicanos siempre han mostrado interés por los acontecimientos internacionales.



Veamos. Los partidos políticos en el terreno regional participan y fortalecen su presencia en encuentros, simposios internacionales y organizaciones como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y el foro de Sao Paulo, apoyan los procesos de integración política que se desarrolla a nivel mundial.



En la ejecución de la política exterior del Estado la palabra clave es la integración regional y en este momento se lleva una política activa con presencia en todos los escenarios internacionales.



Los partidos promueven al igual que la política exterior del Estado la participación activa de la República Dominicana en proceso de integración muy especialmente en el SICA y cumbres como la más reciente de Iberoamérica, y establecen una política especial hacia el hermano pueblo de Haití, de solidaridad y apoyo en todos los foros internacional estableciendo una política de migración justa muy especialmente en la Asamblea de la ONU donde el presidente solicitó a la comunidad internacional que fuera en ayuda de Haití al igual que los partidos.



Apoyan los convenios internacionales de Naciones Unidas al igual que la política exterior. También defienden los derechos e intereses de los dominicanos en ultramar como lo hace el Estado. Los partidos y el Estado son compromisarios con la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 11 de septiembre del 2001



Ambos reafirman su determinación de hacer valer y respetar la soberanía del Estado dominicano y de todos los pueblos del mundo. Se adhiere a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Siempre en procura de la paz justa y duradera.



En ese sentido las principales afinidades temáticas entre los partidos y gobierno se articulan entre la defensa de la Paz Mundial, sobre el respecto a la soberanía, defensa a la integración regional, alianzas y promoción de los derechos humanos entre otros.



Esto no significa que no pueden existir divergencias en cuanto a su ejecución, pues es frecuente que el gobierno adopte posiciones más comedidas y pragmáticas que aquellas defendidas por los partidos políticos.