En la historia política dominicana muchas figuras del sector empresarial, del arte y el espectáculo han dado el salto a la política; algunos han desempeñado cargos públicos con éxito, otros no tanto. En ese orden, nos permitimos analizar la trayectoria de un estadista, don Roberto Salcedo, quien con su jocosidad cuando ejercía en TV, junto a Freddy Beras Goico, Julio Cesar Matías y Luisito Martí, (lamentablemente fallecidos), supo ganarse el corazón del pueblo dominicano, resultaba imposible no reírse con sus ocurrencias.



En esa misma línea, en el ámbito político, en Roberto Salcedo se da un caso particular. Su trayectoria en el Ayuntamiento durante sus catorce (14) años de gestión, fue extraordinaria. Sus ejecutorias, estuvieron matizadas por esa sensibilidad social que siempre le ha caracterizado.



Por tales razones, hay que destacar que en el ámbito empresarial ha sido exitoso, llevando a la alcaldía del Distrito Nacional, su capacidad de trabajo, entrega y dinamismo. En ese sentido, en la gestión de Salcedo, los espacios públicos estaban disponibles para todos los habitantes del Distrito Nacional, sin importar su estatus social y económico.



En ese mismo orden, estas obras surgieron de las inquietudes sociales de Salcedo, quien siempre ha entendido que la ciudad y los espacios públicos, son de todos los dominicanos, no de un grupito. En este contexto, siempre ha tenido presente que, si queremos mejorar las condiciones de nuestros jóvenes en los barrios, hay que ofrecerle facilidades a través de políticas públicas que les permitan canalizar sus energías practicando deportes, música o cultura.



Asimismo, hay que destacar que las ejecutorias más importantes de Roberto Salcedo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se realizaron en el Gran Santo Domingo, el cual no estaba dividido, sino que abarcaba lo que hoy es la Provincia Santo Domingo con sus tres municipios (Santo Domingo Este, Norte y Oeste).



En síntesis, se colige que la trayectoria personal, familiar, empresarial y política de Roberto Salcedo ha sido muy exitosa. En este contexto, si decidiera integrarse a las filas de uno de los principales partidos políticos del sistema, su figura muy bien pudiera representar una importante cantidad de votos a nivel nacional.



Por tales razones, en el escenario actual, pintado para una segunda vuelta, una figura como Roberto tendría mucho peso y ayudaría a cualquier partido a ganar las elecciones. Traemos esto a colación hoy, cuando el país necesita de sus mejores hombres con trayectoria probada.