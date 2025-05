De todas las frases, reflexiones y consejos que dejó Pepe Mujica, el audaz político que falleció esta semana a los 89 años a causa de un cáncer, me quedo con esta: “Siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar”. Es un mensaje poderoso, que llena el corazón y que cuando sea necesario hay que ponerlo en práctica. No siempre las cosas se dan como uno las espera, pero por eso no hay que perder la fe y echarse al olvido. Cada día nos regala una nueva oportunidad de comenzar otra vez, las veces que sea necesario. Cuando pienses en tirar la toalla, recuerda: “Nunca nadie se arrepintió de haber empezado de nuevo”.