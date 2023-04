El 23 de abril de cada año, desde el año de 1995, se celebra “El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, celebración proclamada por la Conferencia General de la Unesco en 1995, que se celebra en París. Dicha resolución expresa, textualmente, lo siguiente: “3.18 Proclamación del 23 de abril como ‘Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor’. La Conferencia General: Considerando que el libro ha sido, históricamente, el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su conservación. Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa que promueva su divulgación redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos de entendimiento, tolerancia y diálogo. Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro -como lo demuestra la experiencia de varios países miembros de la Unesco- es el establecimiento de un “día del libro”, con la correspondiente organización de ferias y exposiciones. Observando que no se ha adoptado una medida similar a nivel mundial. Suscribe la idea y proclama “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” el 23 de abril de cada año, fecha en que coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega”.



Aunque la “coincidencia” de la muerte de Cervantes y Shakespeare es, más bien, simbólica, pues Cervantes falleció el 22 de abril y fue enterrado el 23, según el Calendario Gregoriano, mientras que William Shakespeare habría fallecido el 23 de abril del Calendario Juliano (10 días de diferencia con el Gregoriano), es decir, el 3 de mayo, 10 días más tarde. Pero, como símbolo, no deja de ser extraordinario que el mayor escritor de lengua española y el de la inglesa, y quizás universal, hayan fallecido el mismo día.



En el país estábamos acostumbrados a la Feria del Libro en esta época. Este año, según alguna nota periodística, será celebrada entre los meses de agosto y septiembre. También, anuncian que será, de nuevo, en la Plaza de la Cultura y no en la Ciudad Colonial. Esperamos que en esta feria del libro el libro sea el protagonista.



Con un libro han empezado muchas historias, se han sostenido muchas vidas, se ha empujado hacia el progreso. Ha sido, por demás, el principal transmisor del conocimiento. Hoy batalla contra la pantalla, pero aún resiste. Es una tradición que debemos ayudar a mantener. Finalmente, recordemos la frase de Borges: “De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”.