El partido Fuerza del Pueblo (FP) transita por un camino decisorio que si la cúpula logra “peinarlo bien”, no tendría problemas para evitar que se atasque su anhelada llegada al poder en las elecciones del 2028 y que su líder, Leonel Fernández, regrese al Palacio Nacional. Esta opinión va acorde con la realidad política-electoral de República Dominicana.



La FP está a solo días para realizar su congreso elector bautizado con el nombre de Manolo Tavárez Justo… es el gran evento que con la participación de 87 mil militantes y dirigentes determinará quiénes ocuparán los cargos más importantes de la organización que con éxito terminó su Congreso Franklin Almeida Rancier.



Es un hecho que Leonel Fernández y Radhamés Jiménez serán reelectos como presidente y vicepresidente de la FP y, por consiguiente, seguirán con una incansable labor con miras a encaminar a su partido hacia las escalinatas del Palacio Nacional en agosto del 2028.



Precisar que la secretaría general es el cargo de más relieve en los partidos del sistema democrático y que sus principales aspirantes son Dionis Sánchez, Franklin Rodríguez, Antonio “Peñita” Florián y César Fernández. Peñita Florián es el actual secretario general, dirección que ocupa desde el nacimiento de la FP en noviembre del 2019. Manolo Pichardo espiraba al cargo, pero (de repente) optó por apoyar a Peñita Florián.



La pasada semana asistí a un encuentro organizado por dirigentes que promueven la candidatura de Dionis Sánchez. Compartí con varios periodistas y comunicadores de programas de televisión y radio.



Detalles que avalan a Dionis Sánchez para recibir la mayoría de votos que lo llevarán a la secretaría general.



1) Lealtad probada al partido y al líder Leonel Fernández.

2) Capacidad para trabajar en equipo.

3) Experiencia política por sus 22 años como legislador; vicepresidente del Senado; cónsul; director financiero de educación.

4) Condiciones para ser un mediador entre la alta dirigencia del partido y el resto de los miembros.

5) Posee carácter y firmeza para enfrentar situaciones internas y resolverlas.

6) Honestidad y transparencia.

7) Gallardía y valentía para hacer oposición contundente.

8) Por trabajador y exitoso.

9) Por su preparación académica.

10) Porque ha cumplido todas las tareas asignadas por el partido y el líder natural Leonel Fernández.

Como en mi larga estancia como periodista nunca he escondido mis ideas -las que sin temor ni pavor plasmo en mis artículos y libros- no es una excepción exponer ahora que, por lo que ha podido ver mi ojo periodístico, Dionis Sánchez, veterano político que ha sido cuatro veces senador de la República, es la mejor opción para ser el nuevo secretario general de la Fuerza del Pueblo.