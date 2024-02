Esa diplomacia cultural que es mi entrega de hoy, es el instrumento de acercamiento entre los pueblos, que permite abrir mercados para la industria y entablar vínculos culturales y lingüísticos, la difusión de ella se lleva a cabo a través de los sectores culturales de las misiones diplomáticas en el exterior



Los pueblos, ahora y siempre, han necesitado de la cultura para ser libres. Las Sociedades deben ilustrarse para no ser engañadas por unos cuantos, ya que si privan de libertades a otros, no podrán acceder a esa ilustración justa y necesaria. Por eso desde muy temprano se debe fomentar la misma. Tres culturas conforman las raíces del pueblo dominicano aborigen, española y africana.



La Unesco, en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del año 2001, reafirmó que “la cultura tiene que ser considerada como el conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales propias de una sociedad o grupo social”, y que “abarca, además del arte y la literatura, los estilos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.



Ella desempeña un papel importante en las relaciones internacionales actuales, caracterizadas por los denominados choques culturales, y constituye una herramienta decisiva no sólo para transmitir la cultura y los valores nacionales, sino también para escuchar lo que las culturas del resto del mundo nos están diciendo.



La cancillería dominicana promueve, vende y difunde en el exterior los valores principales y las expresiones más significativas de la cultura a través de cursos virtuales en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) cuya notable diversidad resulta de su vasta y rica historia. Lo que se busca es resaltar la imagen del país.



El fomento de la cultura de un pueblo al exterior está al servicio de los objetivos de política exterior del país y dentro de los ejes de política exterior de la actual gestión está la protección de los dominicanos en el exterior, el fomento a las exportaciones y atracción de la inversión extranjera, la defensa y promoción de los valores democráticos y los derechos humanos.



De hecho, tanto la constitución dominicana en su artículo 64, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XIII, recogen el derecho de acceso a la cultura.



Para finalizar un dato histórico. Durante la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como los países de la Europa del Este estuvieron expuestos a la ofensiva cultural de Occidente.



El enfrentamiento ideológico también se daba en el plano cultural aun estando prohibida la distribución de su música surtió un gran efecto, como por ejemplo el de bandas como los Beatles y el mensaje de sus canciones en el pueblo soviético. Esto es un ejemplo de cómo la cultura se convierte en un instrumento para difundir las costumbres de los pueblos en el mundo.