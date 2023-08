Email it

La más alta expresión de alegría y orgullo nacional de los dominicanos en el exterior, muy especialmente los que residen en la ciudad de Nueva York, es el desfile de la Sexta Avenida de Manhattan, 41 años de dicha tradición.



Recordamos esos momentos en el cual participamos varios años de esas fiestas de alegría fuera de nuestra tierra natal. Yo no he visto ni siquiera en Santo Domingo tantos compatriotas juntos en una avenida levantando su bandera demostrando con pasión que son dominicanos.



Hay que estar ahí para ver los trenes llenos y las gente con su bandera en las manos camino hacia el desfile y un carro con un racimo de plátano power, un diablo cojuelo o un roba la gallina, el sonido de la tambora, la güira, y a nuestros artistas, periodistas, empresarios y celebridades saludando en el desfile a sus compatriotas.



Y es de ahí que la función de protección establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares expresa: cito “Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”.



Esto ha adquirido una mayor importancia en los programas de gobiernos de los partidos; y por eso tienen establecidos su política para sus ciudadanos en el exterior, como por ejemplo el voto del Dominicano en el exterior, la doble nacionalidad, programas de viviendas, oficinas de Aduanas, de la Junta Central Electoral, asistencia médica y otras.



Esa protección a los nacionales del país acreditante es la que se da a los reclusos en las diferentes cárceles del país receptor. Los jefes de misiones deberán cerciorarse de la nacionalidad dominicana del solicitante, esta se comprueba por medios legales y deberá hacerla sin importar la parcela política a la que pertenezca.



Es por eso que cada una de las diferentes misiones acreditadas en el exterior debe tener un registro y de hecho lo tienen de los dominicanos. Son compatriotas que laboran desde prósperos comerciantes hasta trabajadoras domésticas, en centros de belleza, agencias de viajes, compañías de taxis, bodegas, supermercados etc. En sentido general son dominicanos buenos que ponen en alto nuestro sentir nacional.



El Consejo Nacional para las comunidades dominicanas en el exterior (CONDEX) es la entidad encargada de vincular e integrar las comunidades dominicanas en el exterior y la sociedad Dominicana a través de la definición, articulación y promoción de políticas públicas.



El presidente Luis Abinader será el primer mandatario que participará en la más importante actividad que realizan los dominicanos en el exterior como es el desfile en la sexta avenida de Manhattan.



Y también aprovechará su encuentro con la diáspora para entregar llaves de viviendas a dominicanos residentes en Estados Unidos.



Para terminar gracias a todos y a sus remesas nuestro país se encamina por el camino del progreso. Felicidades en el 160 aniversario de la Restauración de la República Dominicana.