La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) mantiene racionado el suministro de agua potable en varios sectores del Distrito Nacional y municipio Santo Domingo Oeste debido, según ha informado, a la disminución en los niveles de las presas Valdesia y Jigüey. La merma que el organismo atribuye a la sequía, ha sido estimada en más de 11 millones de galones por día.



Esa cantidad es significativa si nos atenemos a que la reducción de la cota de Valdesia es de 8 metros y 16 metro la de Jigüey (al final de la semana pasada la presa de Valdesia había descendido de la cota 150 a la cota 141.83, mientras que Jigüey se situaba en la cota 525.50 (máxima 541.50).



La expectativa de la Caasd es que el racionamiento se mantuviera al menos por dos semanas (siempre encomendada a la providencia divina para que nos mande mucha lluvia), por lo que ha hecho la exhortación habitual a los usuarios para que hagan un uso responsable del agua.



Ese tipo de aviso, hecho como algo de rutina, no debiera reservarse solo para cuando haya problemas de suministro.



La exhortación a que se haga un uso responsable del agua debe ser permanente. Es crear conciencia de que es un líquido vital para toda circunstancia, tanto en abundancia como en escasez.



Tener conciencia de que el agua potable nunca es abundante, por lo que no se debe incurrir en el error de vender la idea de satisfacción cuando las principales presas están repletas y el servicio estable y garantizado, con lo que inconscientemente incentivan el derroche. Lo mismo cuando en los días de escasez se invierte el sentido lógico, que por alarmar tanto el ciudadano empieza a almacenar.



Este tipo de campaña para crear conciencia debe ser de todos los días, igual que las medidas para impedir el derroche no sean por coyunturas ni para en determinadas fechas prohibir su uso en lavaderos de autos informales y en piscinas improvisadas y el suministro para fines agrícolas.



Imaginamos, porque no disponemos de información, que la “Mesa del Agua” tiene en su mesa muchos de estos asuntos.